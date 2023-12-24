Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что непогода и ливни очень существенно подорвали обороноспособность вражеских конструкций. Отметим, что ранее спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказывал, что оккупанты пытались восстанавливать свою оборону после шторма.

К теме Теперь уже не боновые заграждения: как оккупанты усилили оборону Крымского моста

"Они фактически оставили там "зубы дракона". На случай, если все же пойдет техника из-под воды. Как они ожидают, наверное. Все остальное для них уже не имеет такого фортификационного значения", – сказала Гуменюк.

Россияне пытаются прятаться

Оккупанты пытаются "спастись" маневрированием. То есть они разворачивают дополнительные площадки, где может базироваться скопление техники. Его россияне пытаются рассредоточить максимально небольшими группами. Или же захватчики могут базировать личный состав, заменяя места дислокации на жилые кварталы.

Там, где пытаются по классической своей привычной схеме спрятаться за мирными жителями, чтобы не быть пораженными,

– подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Шторм в Крыму: последствия