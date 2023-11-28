Так, по состоянию на 28 ноября шторм набуянил в Крыму на почти 500 миллионов рублей. Впрочем, подсчет ущерба еще не завершен.

Смотрите также Новый циклон и проблемы со светом: в Центре исследования энергетики сказали, к чему готовиться

Где разрушений больше всего

По словам оккупационного главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, сумма ущерба вырастет как минимум вдвое.

Также он рассказал, какие регионы пострадали от шторма больше. Это Евпатория, Черноморский и Сакский районы, частично поврежденные Ленинским и Бахчисарайским.

По словам местных властей, в настоящее время 127 населенных пунктов остаются без водоснабжения, 55 тысяч крымчан сидят в темноте, 85 домов подтоплены.

Журналисты отмечают, что подтвердить данные Садаклиева из независимых источников невозможно.

Море сделало Крымский мост уязвимым для дронов

После ряда успешных атак Украины по Крымскому мосту, а также удачной охоты на суда Черноморского флота, оккупанты построили оборонительные сооружения, чтобы защитить свои корабли от морских дронов, в частности, в районе Севастопольской бухты.

Однако, как утверждают Osint-аналитики, шторм уничтожил все заграждения россиян. В то же время, эксперты допускают, что оккупанты сами могли снять оборонительные сооружения, чтобы те не получили повреждений.

Аналитики отмечают, что если конструкции действительно смыло, российский флот стал более уязвимым для атаки украинских дронов.

В ISW оценили, влияет ли шторм на военные действия

Как сообщают в Институте изучения войны, погодные условия снизили темп боевых действий, однако не прекратили их.