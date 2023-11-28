Так, по состоянию на 28 ноября шторм набуянил в Крыму на почти 500 миллионов рублей. Впрочем, подсчет ущерба еще не завершен.
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Где разрушений больше всего
По словам оккупационного главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, сумма ущерба вырастет как минимум вдвое.
Также он рассказал, какие регионы пострадали от шторма больше. Это Евпатория, Черноморский и Сакский районы, частично поврежденные Ленинским и Бахчисарайским.
По словам местных властей, в настоящее время 127 населенных пунктов остаются без водоснабжения, 55 тысяч крымчан сидят в темноте, 85 домов подтоплены.
Журналисты отмечают, что подтвердить данные Садаклиева из независимых источников невозможно.
Море сделало Крымский мост уязвимым для дронов
После ряда успешных атак Украины по Крымскому мосту, а также удачной охоты на суда Черноморского флота, оккупанты построили оборонительные сооружения, чтобы защитить свои корабли от морских дронов, в частности, в районе Севастопольской бухты.
Однако, как утверждают Osint-аналитики, шторм уничтожил все заграждения россиян. В то же время, эксперты допускают, что оккупанты сами могли снять оборонительные сооружения, чтобы те не получили повреждений.
Аналитики отмечают, что если конструкции действительно смыло, российский флот стал более уязвимым для атаки украинских дронов.
В ISW оценили, влияет ли шторм на военные действия
Как сообщают в Институте изучения войны, погодные условия снизили темп боевых действий, однако не прекратили их.
- Непогода, прежде всего, ударила по логистике и инфраструктуре многих районах прибрежной южной России и оккупированной Украины. Речь идет, в частности, о районах Краснодарского края, в частности – у Сочи, Анапы, Геленджика, Новороссийска и Таупсе.
- Ожидается, что угроза мин в Черном море вырастет как для военных, так и для гражданских судов в ближайшие дни, поскольку шторм рассеял минные поля, вызвав дрейф взрывчатки по всему северо-западному Черному морю.
- Украинские силы воспользовались условиями недостаточной видимости для закрепления позиций на левом берегу Днепра.
- На Таврическом направлении из-за непогоды россияне уменьшили использование артиллерии в полтора раза, а беспилотников – в шесть раз. Впрочем, оккупанты продолжают усиленно использовать авиацию на Авдеевском направлении.
- Аналитики считают, что сложная зима заставит обе стороны делать ставки на наземные атаки с участием пехоты из-за отсутствия возможностей воздушной разведки и артиллерийской коррекции.