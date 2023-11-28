Сейчас некоторые населённые пункты остаются без света из-за последствий непогоды. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Харченко – директор Центра исследований энергетики, отметив, что в дальнейшем также могут быть проблемы со снабжением электроэнергией как из-за погоды, так и из-за обстрелов.
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Какие последствия непогоды и что ждет Украину дальше
По состоянию на 28 ноября в Украине нет дефицита электроэнергии. Однако из-за непогоды много населенных пунктов, в которых нет света из-за того, что ветры повалило линии и опоры, отвечающие за транспортировку электричества.
Сейчас идет отчаянная попытка эти линии восстановить. К сожалению, ситуация очень сложная и из-за обилия выпавшего снега просто физически сложно добраться. Кроме того, многие линии повреждены в нескольких местах, поэтому несколько раз приходится ремонтировать одну и ту же линию,
– заметил Александр Харченко.
Сложнейшая ситуация сейчас в Южном регионе, где произошел главный удар стихии. В частности, Одесская область является одной из наиболее пострадавших в результате непогоды.
"Ожидается еще один циклон, на этот раз западный – с Карпатского направления. Я бы призвал украинцев готовиться к тому, что из-за погодных условий могут быть отключения, прерваны линии, поломаны опоры. Надо это понимать и обладать определенными запасами воды и пищи", – подчеркнул Харченко.
Александр Харченко о последствиях непогоды для энергетики в Украине: смотрите видео
Ситуация может усугубиться
Украинское поколение сейчас покрывает потребление электроэнергии. Однако в дальнейшем ситуация могу существенно усложниться. Причина снова в ухудшении погодных условий.
Как только температура снова пойдет вниз, то каждый градус Цельсия со знаком минус будет нуждаться дополнительных 200 мегаватт мощности для энергосистем. К сожалению, сейчас мы в той ситуации, когда дополнительных 200 мегаватт – это фактически энергоблок,
– объяснил директор Центра исследований энергетики.
Температура, начиная от -7 градусов по Цельсию и ниже, может испытывать ощутимые проблемы для энергосистемы Украины. Объективно грядущая зима будет сложной, однако справиться с вызовами удастся.
"Да, нужно быть готовым к тому, что отключения возможны и из-за непогоды, и из-за обстрелов. Но с другой стороны – это не будет каким-то апокалипсисом, ни в коем случае. Украинцы уже показали, как они умеют выживать при самых сложных условиях", – подчеркнул Харченко.
В этом году обычные украинцы, энергетики и чрезвычайные службы знают, к чему готовиться. Так что в этом смысле пережить зиму будет легче.
Какие последствия непогоды в Украине
- В результате снежной вьюги и штормов погибли уже 10 человек. По состоянию на 28 ноября также известно о 23 пострадавших, среди которых есть дети. Самая сложная ситуация в Одесской области. Чрезвычайники оказали помощь почти 2,5 тысячи человек, среди которых более 160 детей.
- Нелегко было и оккупированным территориям. В частности, 26 ноября в Крыму был мощный шторм. При нем волны достигали от 6 до 8 метров. Сила ветра будет составлять от 7 по шкале Бофорта, в которой 14 баллов является максимальным значением. Его определяют как "абсолютный шторм". Из-за непогоды на полуострове остались без света почти полмиллиона жителей, были пострадали и пропали без вести. Добавим, что скорость ветра во время урагана в Крыму достигала 144 километров в час.
- Также от шторма пострадал временно оккупированный Мариуполь. Дома и дворы недалеко от Азовского моря затопило. Пострадали также военные базы захватчиков. Их тоже затопило.