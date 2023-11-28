Сейчас некоторые населённые пункты остаются без света из-за последствий непогоды. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Харченко – директор Центра исследований энергетики, отметив, что в дальнейшем также могут быть проблемы со снабжением электроэнергией как из-за погоды, так и из-за обстрелов.

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Какие последствия непогоды и что ждет Украину дальше

По состоянию на 28 ноября в Украине нет дефицита электроэнергии. Однако из-за непогоды много населенных пунктов, в которых нет света из-за того, что ветры повалило линии и опоры, отвечающие за транспортировку электричества.

Сейчас идет отчаянная попытка эти линии восстановить. К сожалению, ситуация очень сложная и из-за обилия выпавшего снега просто физически сложно добраться. Кроме того, многие линии повреждены в нескольких местах, поэтому несколько раз приходится ремонтировать одну и ту же линию,

– заметил Александр Харченко.

Сложнейшая ситуация сейчас в Южном регионе, где произошел главный удар стихии. В частности, Одесская область является одной из наиболее пострадавших в результате непогоды.

"Ожидается еще один циклон, на этот раз западный – с Карпатского направления. Я бы призвал украинцев готовиться к тому, что из-за погодных условий могут быть отключения, прерваны линии, поломаны опоры. Надо это понимать и обладать определенными запасами воды и пищи", – подчеркнул Харченко.

Александр Харченко о последствиях непогоды для энергетики в Украине: смотрите видео

Ситуация может усугубиться

Украинское поколение сейчас покрывает потребление электроэнергии. Однако в дальнейшем ситуация могу существенно усложниться. Причина снова в ухудшении погодных условий.

Как только температура снова пойдет вниз, то каждый градус Цельсия со знаком минус будет нуждаться дополнительных 200 мегаватт мощности для энергосистем. К сожалению, сейчас мы в той ситуации, когда дополнительных 200 мегаватт – это фактически энергоблок,

– объяснил директор Центра исследований энергетики.

Температура, начиная от -7 градусов по Цельсию и ниже, может испытывать ощутимые проблемы для энергосистемы Украины. Объективно грядущая зима будет сложной, однако справиться с вызовами удастся.

"Да, нужно быть готовым к тому, что отключения возможны и из-за непогоды, и из-за обстрелов. Но с другой стороны – это не будет каким-то апокалипсисом, ни в коем случае. Украинцы уже показали, как они умеют выживать при самых сложных условиях", – подчеркнул Харченко.

В этом году обычные украинцы, энергетики и чрезвычайные службы знают, к чему готовиться. Так что в этом смысле пережить зиму будет легче.

Какие последствия непогоды в Украине