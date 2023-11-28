Во вторник, 28 ноября, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко – он обнародовал информацию о непогоде и ее последствиях по состоянию на 08:30. Всего известно о 23 пострадавших.
Смотрите также В Украине снова усилится непогода: дата уже известна
В Украине – снежная метель
Самая сложная ситуация была и остается в Одесской области. Подразделения спасателей привлекали к помощи 254 раза.
Оказана помощь 2 498 людям, в том числе 162 детям. 5 человек из-за непогоды погибли, еще 15 – пострадали,
– говорится в сообщении.
Соответствующие службы отбуксировали 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи.
В то же время снег вызвал проблемы и в Николаевской области. В регионе подразделения ГСЧС выезжали на вызовы 66 раз, отбуксировали 144 автомобиля.
В Николаевской области 2 человека погибли, еще 2 – пострадали. На некоторых отрезках дорог движение остается усложненным,
– отметил Клименко.
Кроме того, неспокойно из-за погоды – в Кировоградской, Харьковской областях и Киеве. Среди общего числа пострадавших – 23 человек – есть аж два ребенка.
- Особенно нелегко сейчас нашим воинам – об этом тоже следует помнить. Как отмечают аналитики из Института изучения войны: конечно, метеорологическая ситуация влияет, что происходит на фронте. Однако боевые действия в результате этого не останавливаются.
- Добавим, что также на днях был шторм в Черном море – он вызвал много проблем для оккупантов. В частности, вынудил Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования.