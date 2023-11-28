У вівторок, 28 листопада, про це повідомив голова МВС Ігор Клименко – він оприлюднив інформацію щодо негоди та її наслідків станом на 08:30. Загалом відомо про 23 постраждалих.
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В Україні – снігова завірюха
Найскладнішою ситуація була і залишається в Одеській області. Підрозділи рятувальників залучали до допомоги 254 рази.
Надано допомогу 2 498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали,
– йдеться у повідомленні.
Відповідні служби відбуксували 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги.
Водночас сніг спричинив проблеми і в Миколаївській області. У регіоні підрозділи ДСНС виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі.
На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 – постраждали. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим,
– зазначив Клименко.
Окрім того, неспокійно через погоду – на Кіровоградщині, Харківщині та Києві. Серед загальної кількості постраждалих – 23 осіб – є аж дві дитини.
- Особливо нелегко зараз нашим воїнам – про це також варто пам'ятати. Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни: звісно, метеорологічна ситуація впливає на те, що відбувається на фронті. Проте бойові дії внаслідок цього не зупиняються.
- Додамо, що також цими днями був шторм у Чорному морі – він спричинив чимало проблем для окупантів. Зокрема, змусив Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування.