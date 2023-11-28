У вівторок, 28 листопада, про це повідомив голова МВС Ігор Клименко – він оприлюднив інформацію щодо негоди та її наслідків станом на 08:30. Загалом відомо про 23 постраждалих.

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В Україні – снігова завірюха

Найскладнішою ситуація була і залишається в Одеській області. Підрозділи рятувальників залучали до допомоги 254 рази.

Надано допомогу 2 498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали,

– йдеться у повідомленні.

Відповідні служби відбуксували 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги.

Зверніть увагу! На ділянках доріг М-05 (Київ – Одеса) та М-15 (Одеса – Рені) організовано рух у реверсному режимі.

Водночас сніг спричинив проблеми і в Миколаївській області. У регіоні підрозділи ДСНС виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі.

На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 – постраждали. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим,

– зазначив Клименко.

Окрім того, неспокійно через погоду – на Кіровоградщині, Харківщині та Києві. Серед загальної кількості постраждалих – 23 осіб – є аж дві дитини.

Важливо! Нестабільною залишається ситуація з електропостачанням у певних регіонах. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях.