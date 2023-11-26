Об этом стало известно из данных мониторинговой системы Poseidon. Там предупреждают, что волны могут достигать от 6 до 8 метров в высоту, предупреждает 24 Канал.
Смотрите также Почти всю Украину накроют дожди и снег: прогноз погоды на 26 ноября.
В Крыму прогнозируют 8-метровые волны
Аналитики мониторинговой системы Poseidon отметили, что пик волн ожидается с 21:00 26 ноября по 0:00 27 ноября. Так, высота волн может достигать высоты трехэтажного дома.
Эксперты отметили, что сила ветра составит от 7 по шкале Бофорта. В частности, там 14 баллов отмечают как максимальное значение и определяют как "абсолютный шторм".
На ухудшение погодных условий уже успели отреагировать в администрации Скадовского муниципального округа. Там уже окрестили непогоду "Штормом века" и сказали, что основной удар возьмет на себя восток Крыма и Севастополь.
Объявили штормовое предупреждение и в так называемом мнс Крыма. Там отметили, что существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому пребывание людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепляющих сооружениях может быть опасным для жизни.
На Украину надвигается непогода
- Почти всю Украину 26 ноября накроет мощная непогода. В регионах ожидаются осадки в виде снега и дождя.
- Поэтому в нашей стране начинает круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Его создали, чтобы оперативно реагировать на ситуацию и не допустить проблем на автодорогах.
- Из-за непогоды в Украине будут и значительные порывы ветра, которые могут иногда доходить до 30 метров в секунду. Однако значительные морозы в нашем государстве на 26 и 27 ноября синоптики не прогнозируют.