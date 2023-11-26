Об этом стало известно из данных мониторинговой системы Poseidon. Там предупреждают, что волны могут достигать от 6 до 8 метров в высоту, предупреждает 24 Канал.

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В Крыму прогнозируют 8-метровые волны

Аналитики мониторинговой системы Poseidon отметили, что пик волн ожидается с 21:00 26 ноября по 0:00 27 ноября. Так, высота волн может достигать высоты трехэтажного дома.

Эксперты отметили, что сила ветра составит от 7 по шкале Бофорта. В частности, там 14 баллов отмечают как максимальное значение и определяют как "абсолютный шторм".

На ухудшение погодных условий уже успели отреагировать в администрации Скадовского муниципального округа. Там уже окрестили непогоду "Штормом века" и сказали, что основной удар возьмет на себя восток Крыма и Севастополь.

Объявили штормовое предупреждение и в так называемом мнс Крыма. Там отметили, что существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Поэтому пребывание людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепляющих сооружениях может быть опасным для жизни.

На Украину надвигается непогода