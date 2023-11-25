В это воскресенье в нашей стране ожидаются сложные погодные условия. Порывы ветра будут кое-где достигать 15 – 22 метров в секунду, а в Одесской и Николаевской областях – до 28 – 30 метров в секунду.

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Где ожидаются осадки

На Западе почти во всех областях, кроме Закарпатья, возможен небольшой снег днем и ночью. На Севере днем ожидается снег. На Востоке возможны сильные дожди и мокрый снег. В Центре ночью ожидается умеренный снег, а днем – сильный снег, местами с дождями. На Юге днем и ночью возможен сильный мокрый снег и дождь. Также синоптики предупредили об гололедице на дорогах.

Ночью на Западе похолодает до -1...-3, а днем столбики термометров будут показывать -3...-1. Такая же температура ожидается на Севере кроме Киевщины, где будет днем и ночью 0…-2. На Востоке ночная температура будет составлять 0…+2, а дневная +10…+12. В Центре ночью столбики термометров покажут -1…-3, а днем там будет 0…+2. На Юге будет немного теплее. В Одесской и Николаевской областях ночью и днем ожидается +1…-1 и +1…+3 соответственно. В Херсонской области ночная температура составит +6…+4, а дневная +10…+12. В Крыму ночью будет +11…+9, а днем до +13…+15.

Температура в областных центрах

Киев 0…-2

Ужгород 0…-2

Львов -3…-1

Ивано-Франковск -3…-1

Тернополь -3…-1

Черновцы -3…-1

Хмельницкий -3…-1

Луцк -3…-1

Ровно -3…-1

Житомир -3…-1

Винница -3…-1

Одесса +1…+3

Николаев +1…+3

Херсон +10…+12

Симферополь +13…+15

Кропивницкий -1…+1

Черкассы 0…+2

Чернигов -3…-1

Суммы -3…-1

Полтава 0…+2

Днепр -1…+1

Запорожье +11…+13

Донецк +11..+13.

Луганск +10…+12

Харьков +8…+10



Погода в Украине 26 ноября / Карта Укргидрометцентра