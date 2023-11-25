В это воскресенье в нашей стране ожидаются сложные погодные условия. Порывы ветра будут кое-где достигать 15 – 22 метров в секунду, а в Одесской и Николаевской областях – до 28 – 30 метров в секунду.

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Где ожидаются осадки

На Западе почти во всех областях, кроме Закарпатья, возможен небольшой снег днем и ночью. На Севере днем ожидается снег. На Востоке возможны сильные дожди и мокрый снег. В Центре ночью ожидается умеренный снег, а днем – сильный снег, местами с дождями. На Юге днем и ночью возможен сильный мокрый снег и дождь. Также синоптики предупредили об гололедице на дорогах.

Ночью на Западе похолодает до -1...-3, а днем столбики термометров будут показывать -3...-1. Такая же температура ожидается на Севере кроме Киевщины, где будет днем и ночью 0…-2. На Востоке ночная температура будет составлять 0…+2, а дневная +10…+12. В Центре ночью столбики термометров покажут -1…-3, а днем там будет 0…+2. На Юге будет немного теплее. В Одесской и Николаевской областях ночью и днем ожидается +1…-1 и +1…+3 соответственно. В Херсонской области ночная температура составит +6…+4, а дневная +10…+12. В Крыму ночью будет +11…+9, а днем до +13…+15.

Температура в областных центрах

  • Киев 0…-2
  • Ужгород 0…-2
  • Львов -3…-1
  • Ивано-Франковск -3…-1
  • Тернополь -3…-1
  • Черновцы -3…-1
  • Хмельницкий -3…-1
  • Луцк -3…-1
  • Ровно -3…-1
  • Житомир -3…-1
  • Винница -3…-1
  • Одесса +1…+3
  • Николаев +1…+3
  • Херсон +10…+12
  • Симферополь +13…+15
  • Кропивницкий -1…+1
  • Черкассы 0…+2
  • Чернигов -3…-1
  • Суммы -3…-1
  • Полтава 0…+2
  • Днепр -1…+1
  • Запорожье +11…+13
  • Донецк +11..+13.
  • Луганск +10…+12
  • Харьков +8…+10

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября.
Погода в Украине 26 ноября / Карта Укргидрометцентра