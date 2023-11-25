Цієї неділі в нашій країні очікуються складні погодні умови. Пориви вітру подекуди сягатимуть 15 – 22 метрів за секунду, а на Одещині та Миколаївщині – до 28 – 30 метрів за секунду.

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Де очікуються опади

На Заході майже в усіх областях, крім Закарпаття, можливий невеликий сніг вдень та вночі. На Півночі вдень буде значний сніг. На Сході можливі значні дощі та мокрий сніг. У Центрі вночі очікується помірний сніг, а вдень – значний сніг, подекуди з дощами. На Півдні вдень та вночі можливий значний мокрий сніг та дощ. Також синоптики попередили про ожеледицю на дорогах.

Вночі на Заході похолодає до -1…-3, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть -3…-1. Така сама температура очікується на Півночі крім Київщини, де буде вдень і вночі 0…-2. На Сході нічна температура становитиме 0…+2, а денна +10…+12. У Центрі вночі стовпчики термометрів покажуть -1…-3, а вдень там буде 0…+2. На Півдні буде трохи тепліше. На Одещині та Миколаївщині вночі та вдень очікується +1…-1 та +1…+3 відповідно. На Херсонщині нічна температура становитиме +6…+4, а денна +10…+12. У Криму вночі буде +11…+9, а вдень до +13…+15.

Температура в обласних центрах

Київ 0…-2

Ужгород 0…-2

Львів -3…-1

Івано-Франківськ -3…-1

Тернопіль -3…-1

Чернівці -3…-1

Хмельницький -3…-1

Луцьк -3…-1

Рівне -3…-1

Житомир -3…-1

Вінниця -3…-1

Одеса +1…+3

Миколаїв +1…+3

Херсон +10…+12

Сімферополь +13…+15

Кропивницький -1…+1

Черкаси 0…+2

Чернігів -3…-1

Суми -3…-1

Полтава 0…+2

Дніпро -1…+1

Запоріжжя +11…+13

Донецьк +11..+13.

Луганськ +10…+12

Харків +8…+10



Погода в Україні 26 листопада / Карта Укргідрометцентру