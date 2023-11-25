Якою буде зима в Україні, чи чекати великих морозів, або ж навпаки – тепла. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

До речі Подекуди 20 сантиметрів опадів: синоптики розповіли, де в Україні випало найбільше снігу

Яка буде погода взимку 2023 – 2024

Метеорологиня зауважила, що за останні 30 років зима в Україні стала значно теплішою, порівняно з попередніми десятиліттями. Середні багаторічні значення температури повітря за сезон підвищились майже на 1,5 градуса.

Цікаво, що найбільше потепління спостерігається у січні. Цей місяць став на 2,0 – 2,5 градуса теплішим порівняно з 1961 – 1990 роками.

Втім, значний ріст температури повітря спостерігається і в лютому. У грудні – також підвищення на всій території України. Однак, ці зміни – найменші упродовж зимового сезону і становлять близько 0,5 градуса.

Очікується що грудень 2023 може бути на 2 – 3 градуси теплішим за останні десятиріччя. Як наслідок, протягом місяця на значній території України може ще переважати плюсова температура повітря. Це не означає, що морозу не буде взагалі, просто періоди з аномально високою температурою можуть бути досить тривалими,

– підкреслила Віра Балабух.

Додала, що середня температура повітря за січень і лютий у 2024 році може бути на 2 градуси вищою за кліматичну норму. До речі, у лютому, що став значно теплішим за останні десятиріччя, наступного року також може переважати плюсова температура на значній території нашої держави.

За даними світових прогностичних центрів, в останній місяць зими погода в Україні може бути дуже нестійкою. Ймовірне посилення циклонічної діяльності. Тож відповідно, буде більше опадів, посилюватиметься швидкість вітру. Втім, чи це буде дощ, чи сніг, залежатиме від температури повітря.

"Сильні морози взимку на території України малоймовірні, окрім високогір'я Карпат. Швидше за все зима буде такою як торік, а можливо й теплішою. Проте затоки арктичного повітря ймовірні протягом усього сезону, хоча вони будуть переважно короткочасними", – підсумувала Балабух.