Какой будет зима в Украине, ждать ли больших морозов, или же наоборот – тепла. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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Какая будет погода зимой 2023 – 2024

Метеоролог отметила, что за последние 30 лет зима в Украине стала значительно теплее по сравнению с предыдущими десятилетиями. Средние многолетние показатели температуры воздуха за сезон повысились почти на 1,5 градуса.

Любопытно, что наибольшее потепление наблюдается в январе. Этот месяц стал на 2,0 – 2,5 градуса теплее по сравнению с 1961 – 1990 годами.

Впрочем, значительный рост температуры воздуха наблюдается и в феврале. В декабре также повышение на всей территории Украины. Однако эти изменения – самые маленькие в течение зимнего сезона и составляют около 0,5 градуса.

Ожидается, что декабрь 2023 может быть на 2 – 3 градуса теплее последних десятилетий. Как следствие, в течение месяца на значительной территории Украины может преобладать плюсовая температура воздуха. Это не значит, что мороза не будет вообще, просто периоды с аномально высокой температурой могут быть достаточно продолжительными,

– подчеркнула Вера Балабух.

Добавила, что средняя температура воздуха за январь и февраль в 2024 году может быть на 2 градуса выше климатической нормы. Кстати, в феврале, что стал значительно теплее последних десятилетий, в следующем году также может преобладать плюсовая температура на значительной территории нашего государства.

По данным мировых прогностических центров, в последний месяц зимы погода в Украине может быть очень неустойчивой. Вероятно усиление циклонической деятельности. Следовательно, будет больше осадков, будет усиливаться скорость ветра. Впрочем, дождь или снег, будет зависеть от температуры воздуха.

"Сильные морозы зимой на территории Украины маловероятны, кроме высокогорья Карпат. Скорее всего, зима будет такой, как в прошлом году, а возможно и теплее. Однако заливы арктического воздуха вероятны в течение всего сезона, хотя они будут преимущественно кратковременными", – подытожила Балабух.