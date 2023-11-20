Белый снег вместо серого асфальта всегда смотрится сказочно. Однако вместе с тем у коммунальных служб появилось больше хлопот.

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Где выпало больше снега

В Укргидрометцентре рассказали, что жители Днепропетровской и Харьковской областей больше всего почувствовали дыхание зимы – там выпало больше снега. В частности, на метеостанции Чаплино наблюдается 18-сантиметровая высота снежного покрова.

Не обошло стороной также Запорожскую область, Сумскую, Полтавскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую, Черкасскую, Донетчину, Крым и весь западный регион Украины.



Сколько снега выпало в регионах / Фото Укргидрометцентр

В некоторых местах до 20 сантиметров осадков: какая ситуация в регионах

В Харьковской области до сих пор продолжается ликвидация последствий снегопада, который наблюдается с вечера воскресенья. Олег Синегубов рассказал, местами в области выпало до 20-ти сантиметров осадков.

Для расчистки дорог государственного и местного значения использовано 185 единиц специальной техники и более 2 тысяч тонн противогололедных материалов. Всего расчищено более 1800 километров автодорог.

Проезд по дорогам государственного и местного значения обеспечен и осложнений движения нет. В настоящее время службы повторно обрабатывают опасные участки и расширяют проезжую часть.

На Полтавщине дорожные службы тоже ликвидируют последствия непогоды еще с ночи.

На Прикарпатье на государственных и местных автодорогах расчищали снег более 150 рабочих и около 120 единиц техники. Использовали почти 1 тысячу тонн противогололедной смеси для обработки покрытия.

В Кропивницком тоже выпал первый снег. Больше всего ночью снежило на востоке и в центральной части Кировоградщины, на дорогах местами появлялась гололедица.

Коммунальщики города очищают от снега и льда тротуары и придомовые территории. К слову, за неубранный снег крапивничан будут штрафовать. Сумма штрафов составляет от 340 до 1700 гривен.