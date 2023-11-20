В понедельник, 20 ноября, о ситуации в Днепропетровской области после снегопада рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Там отметили, что убирают сваленные деревья, уже оказали помощь медикам и буксировали маршрутное такси.

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Снег на Днепропетровщине наделал проблем

С вечера 19 ноября в Службу спасения "101" поступают самые разные сообщения о последствиях непогоды. Работники ГСЧС оперативно выезжают на места происшествия, чтобы помочь людям.

В Никопольском и Каменском районах чрезвычайники оказывали помощь работникам экстренной медицинской помощи, которые из-за погодных условий не могли проехать на вызов,

– констатировали в ГСЧС.

В то же время спасателям поступило сообщение, что маршрутное такси с пассажирами в салоне застряло вблизи поселка Тритузное – это Новопокровская поселковая территориальная община Днепровского района. ГСЧС-ники отбуксировали пассажирский транспорт на асфальтированную дорогу.

"Специалисты Службы спасения "101" 24 раза привлекались на уборку сваленных деревьев и веток, препятствовавших движению автомобильного транспорта", – говорится в источнике.

Работа спасателей на Днепропетровщине после сильного снегопада / Фото ДСНС

Обратите внимание! 19 ноября также выпал первый снег Николаевской области. Снегоуборочная техника выехала чистить дороги и посыпать их песчано-соляной смесью.

Как сообщают в ГСЧС, за сутки спасателей 28 раз привлекались к распылению и уборке сваленных деревьев в 4 областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской.

На утро 20 ноября в результате ухудшения ситуации обесточены 83 населенных пункта в 3 областях – Запорожской, Николаевской и Одесской. Соответствующие бригады облэнерго работают над возобновлением подачи тока.

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Кроме того, о первом снеге сообщали в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях. В частности, отмечали, что ситуация на автодорогах – контролируемая. То есть серьезных замерзаний и гололеда на дорожном покрытии нет.