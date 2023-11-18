Первый снег уже зафиксировал закарпатский журналист Виталий Глагола и сообщила редакторка 24 Канала Алина Кулеба. Также есть фото и видео первого снега Львове и области, пишет 24 Канал.

Смотрите также Первые прогнозы на декабрь 2023: ударят ли лютые морозы и засыплет снегом

На Закарпатье и Ровенщине выпал первый снег

Первые осадки снега фиксируют в Мукачевском районе,

– рассказал журналист.

Он призвал автомобилистов, не успевших переобуть зимние шины, сделать это как можно скорее.

Первый снег в Закарпатье: смотрите видео

Первый снег в Ровно / Фото Алины Кулебы, 24 Канал

Мощно заснежило на Прикарпатье

В горной местности, где интенсивнее снежило, чем в других уголках Прикарпатья, дорожникам пришлось расчищать дороги местного значения, в частности в Косовщине и Верховинщине. Там работало 6 единиц техники,

– заявила глава Ивано-Франковской ОВА.

Светлана Онищук написала, что ночью и утром 18 ноября на горных перевалах дорогу от снега чистили еще 4 единицы спецтехники, 46 – в режиме дежурства. Кроме того, бригады работали на дорогах:

Н-09 Мукачево – Львов;

Н-10 Стрый – Мамалыга;

Р-21 Долина – Хуст;

Р-24 Татаров – Каменец-Подольский.

Сейчас ситуация на дорогах контролируемая, намерзаний и гололедицы на дорожном покрытии нет,

– заверила глава областной военной администрации.

Она добавила, что машины могут ездить по дорогам государственного значения в привычном режиме. По ее словам, техника и работники дежурят круглосуточно.

Снег на Прикарпатье: смотрите видео

В Ивано-Франковской области выпал первый снег: смотрите видео

Что говорят синоптики

Кстати, в Укргидрометцентр предупреждали, что в выходные 18 – 19 ноября в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупредили, что:

на Западе Украины, местами Винницкой области, значительный снег, а на дорогах – гололедица, местами может налипать мокрый снег;

в Одесской области значительный, на Николаевщине, днем на Херсонщине и в Крыму, умеренный дождь;

на остальной территории – без существенных осадков;

в Одесской области, днем в южных, большинстве центральных областей и Крыма порывы северо-восточного ветра 15 – 22 метров в секунду.

Погодные условия приведут к усложнению движения транспорта по дорогам и улицам западных областей страны. И уровень угрозы – желтый,

– предупредили синоптики.

Они также призвали автомобилистов поменять шины на зимние во избежание аварий. Детальнее о том, какой в Украине будет погода зимой – читайте по ссылке.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных 18 – 19 ноября