Об этом рассказали корреспонденты 24 Канала. В конце концов, по всей области уже готовятся работать коммунальщики со снегоуборочной техникой.

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Во Львове и области выпал первый снег

Больше всего снега выпало на Сходницком перевале. Сейчас там уже работает снегоуборочная техника.

Во Львовской области выпал снег / Видео с телеграм-канала Максима Козицкого

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в эту ночь и утром дороги местного значения очищали 12 единиц техники, также применили 72 тонны песчано-соляной смеси. На дорогах государственного значения привлекли 24 единицы техники и применили 96 тонн смеси.

В самом Львове в результате прихода снежной погоды образовался туман. Кроме этого, крыши домов уже покрыл тонкий слой первого снега.

Во Львове начал идти снег / Видео Ирины Буртик

Больше всего радуются приходу снега в город четырехлапые пушистики. Да, котики вылезают на крыши частных домов, чтобы прикоснуться к первому снегу.



Котик видит первый снег / Фото Натальи Пристанской



Котик изучает снег на крыше дома / Фото Натальи Пристанской

Радуются первому снегу и собачке, которые гуляли со своими хозяевами, когда началась зимняя непогода. Да, пушистики с радостью ловят снег и бегают за ним.



Первый снег в лесу/ Фото с инстаграма dunai_the_samoyed



Во Львове заснежило / Фото из инстаграма dunai_the_samoyed

Местные жители впоследствии рассказали, что шедший во Львове снег был мокрым. Потому уже через несколько минут, после того, как он ложился на землю, начинал таять.

Во Львове шел мокрый снег / Видео предоставлено 24 Каналу

Снег во Львове быстро таял / Видео Анастасии Кушпит

В конце концов, снег превратился в воду, которая впоследствии начала испаряться, образовав в городе густой туман. Это ограничило видимость для пешеходов и водителей в городе.



Во Львове снег быстро таял / Фото Анастасии Кушпит



Во Львове после снега образовался туман / Фото Анастасии Лукашевской

Во Львове наготове снегоуборочная техника