Какую самую низкую температуру прогнозируют синоптики на выходных, где будет идти снег, а в каких областях ожидается дождь, пишет 24 Канал.

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Будут ли сильные морозы в ближайшие дни

Накануне в Укргидрометцентре прогнозировали, что 18 – 19 ноября будет усложнение погодных условий. В субботу на Западе, и в Винницкой области ожидается снег. Кроме того, дороги скует гололедица.

Также синоптики отмечали, что на Юге ожидаются умеренные дожди. Днем в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровщине – мокрый снег и дождь.

Вероятно, будет лить и в воскресенье. Да, на Юге ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде дождя.

В центральных, днем и восточных областях – умеренные дожди и снег. На остальной территории уже без существенных осадков.

Температура ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем 0 – 5 тепла, на Юге страны ночью и днем 4 – 10 тепла,

– спрогнозировали синоптики.

Так что пока сильных морозов в Украине еще не будет. Впрочем, значительное потепление, вероятно, тоже.

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