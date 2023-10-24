Чем будет удивлять погода в декабре, ждать ли сильных морозов и снегопадов, рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

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Какая будет погода в декабре

Метеоролог прогнозирует, что в декабре этого года будет мягкая и достаточно теплая для зимы погода. Впрочем, в середине месяца все же возможно резкое похолодание до -15 градусов. Правда, продлится оно всего несколько дней.

"Дальше снова потепление", – подчеркнула Вазира Мартазинова.

Кстати, представитель Укргидрометцентра отметила, что зимой осадков будет мало. Из-за преимущественно плюсовых температур это в основном снег с дождем или мокрый снег.

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