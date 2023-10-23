На этой неделе в Украине будет неустойчивая погода. Когда и в каких областях возможен снег, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Где и когда в Украине прогнозируют снег

Всю неделю на территории Украины ожидаются дожди. Конечно же, разной интенсивности. Впрочем, если не хотите промокнуть, лучше прихватите с собой зонт.

В четверг, 26 октября, в Украине сохранится влажная неустойчивая погода с дождями, на Левобережье осадки будут значительными, на крайнем Севере возможен мокрый снег,

– отметил Игорь Кибальчич.

Добавил, что ночью от 0 градусов на крайнем Севере до +16 в Одесской области и Крыму. Днем от +3 на крайнем Севере и до +20 на территории оккупированного полуострова.

"В пятницу, 27 октября, ночью в северных и восточных областях ожидаются дожди, местами с мокрым снегом", – спрогнозировал синоптик.

Заметил, что днем и вечером в западных, южных, Черкасской и Киевской областях пройдут дожди, значительные. В Одесской области и в Крыму возможны грозы. Ночью 3 – 8, днем 7 – 12. На Юге еще до +18 градусов.

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