Пользователь фейсбука Марина Федчик опубликовала фотографии из Ужгорода, на которых цветет магнолия, пишет 24 Канал. Растение зацвело нежным фиолетовым цветом. В предыдущие несколько дней в Ужгороде было аномально тепло, что вероятно позволило растению зацвести в середине октября.

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Магнолии обычно цветут только один раз в год

Обычно магнолии цветут всего один раз в год. Они весенние или летние растения и имеют определенный период цветения в определенное время года.



В Ужгороде зацвела магнолия / Фото из фейсбука Марины Федчик

Весенние сорта магнолий цветут весной, обычно в апреле или начале мая, в зависимости от конкретного вида и климатических условий. Летние сорта могут цвести в летние месяцы.



Цветение магнолии в Ужгороде / Фото из фейсбука Марины Федчик

Цветение магнолий в Ужгороде обычно приходится на апрель – май. В это же время в городе цветут сакуры, чем привлекают в Ужгород туристов не только из разных уголков Украины, но и мира. Однако сакуры цветут только один раз в год, поэтому шансов увидеть цветение этого вишневого дерева в этом году больше нет.



В Ужгороде неожиданно зацвела магнолия / Фото из фейсбука Марины Федчик

Что касается магнолий, то существует несколько видов магнолий, которые могут давать второй цвет в тот же год. Это редкое явление и обычно относится только к отдельным видам магнолий.

В этом случае второй цвет может возникнуть летом или даже осенью, но это исключение и не характерно для большинства магнолий.

Также следует обратить внимание, что если второе цветение магнолии происходит осенью, то дерево может быть более подвержено заморозкам, поскольку низкие температуры могут нанести вред цветам и бутонам.