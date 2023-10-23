Небо над Украиной 24 октября будет облачным. Осадки ожидаются в Закарпатье и на юго-востоке.
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Какая будет погода в Украине
В западных областях ночью и по утрам синоптики прогнозируют местами туман. Также в этих регионах ожидается южный ветер, а на другой территории нашего государства северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью будет +5...+10 градусов, днем +11...+16. В южных регионах будет немного теплее: ночью +8...+13 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.
Какая будет погода в Киеве и области
В столице и области ожидается переменная облачность, без осадков Ветер будет северо-западным, 7-12 м/с.
Температура в Киевской области ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается +5...+10 градусов, а днем +11...+16. В столице ночью +7...+9 градусов, днем температура воздуха достигнет около +15 градусов.
Какая будет погода в областных центрах
- Киев +13...+15
- Ужгород +15...+17
- Львов +15...+17
- Ивано-Франковск +15...+17
- Тернополь +15...+17
- Черновцы +16...+18
- Хмельницкий +14...+16
- Луцк +17...+19
- Ровно +17...+19
- Житомир +13...+15
- Винница +15...+17
- Одесса +20...+22
- Николаев +19...+21
- Херсон +19...+21
- Симферополь +19...+21
- Кропивницкий +17...+19
- Черкассы +16...+18
- Чернигов +12...+14
- Сумы +11...+13
- Полтава +14...+16
- Днепр +18...+20
- Запорожье +16...+18
- Донецк +16...+18
- Луганск +11...+13
- Харьков +12...+14
Какая будет погода в Украине 24 октября / Скриншот Укргидрометцентра