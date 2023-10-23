Октябрь еще порадует украинцев теплом. В то же время, кое-где может выпасть месячная норма осадков. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Обратите внимание Ударят ли в октябре сильные морозы и выпадет снег

Где и когда будут идти дожди

Кибальчич отметил, что активное поступление воздушных масс из южной Европы обеспечит в Украине достаточно высокую температуру на протяжении всей недели. Теплее всего будет в южных, центральных, а кое-где даже в западных областях.

Однако перемещение атмосферных фронтов и барических котловин приведет к выпадению дождей разной интенсивности. В отдельных районах в течение недели может выпасть месячная норма осадков, а за счет высокой температуры не исключены и локальные грозы,

– предупредил синоптик.

Добавил, что ночью и утром будут складываться благоприятные условия для туманов. Особенно в центральных, западных и южных областях.

Читайте также Как долго в Украине еще будет тепло: когда снова ждать похолодания

Подробный прогноз на неделю: в каких областях возможен снег