Октябрь еще порадует украинцев теплом. В то же время, кое-где может выпасть месячная норма осадков. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Обратите внимание Ударят ли в октябре сильные морозы и выпадет снег
Где и когда будут идти дожди
Кибальчич отметил, что активное поступление воздушных масс из южной Европы обеспечит в Украине достаточно высокую температуру на протяжении всей недели. Теплее всего будет в южных, центральных, а кое-где даже в западных областях.
Однако перемещение атмосферных фронтов и барических котловин приведет к выпадению дождей разной интенсивности. В отдельных районах в течение недели может выпасть месячная норма осадков, а за счет высокой температуры не исключены и локальные грозы,
– предупредил синоптик.
Добавил, что ночью и утром будут складываться благоприятные условия для туманов. Особенно в центральных, западных и южных областях.
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Подробный прогноз на неделю: в каких областях возможен снег
- В понедельник на Севере и Северо-Востоке пройдут небольшие кратковременные дожди, кое-где возможны грозы. Кстати, днем в южных, центральных и восточных регионах еще сильно пригреет. В частности, ожидается +21...+28, в Крыму даже до +28.
- Далее, во вторник преимущественно без осадков. Впрочем, небольшие дожди местами пройдут на севере Левобережья.
- Ночью в западных, а днем уже на большей части территории Украины пройдут дожди. Кое-где будут значительные осадки.
- В четверг в Украине также сохранится влажная неустойчивая погода с дождями. На Левобережье – значительные осадки, а на крайнем Севере даже возможен мокрый снег.
- В пятницу, 27 октября, дожди ожидаются ночью на Севере и Востоке. Кстати, кое-где с мокрым снегом. Также днем и вечером в западных, южных, а еще в Черкасской и Киевской областях пройдут дожди, местами значительные. Тем временем в Одесской области и в Крыму возможны грозы.
- В субботу в большинстве регионов также сохранится дождливая погода. На Левобережье местами сильные осадки.
- В воскресенье без существенных осадков. Впрочем, днем на Западе и Юге возможны кратковременные дожди, местами грозы.