Жовтень ще порадує українців теплом. Водночас подекуди може випасти місячна норма опадів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
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Де і коли йтимуть дощі
Кібальчич зауважив, що активне надходження повітряних мас із південної Європи забезпечить в Україні досить-таки високу температуру упродовж всього тижня. Найтепліше буде у південних, центральних, а подекуди навіть західних областях.
Однак, переміщення атмосферних фронтів та баричних улоговин призведе до випадання дощів різної інтенсивності. В окремих районах впродовж тижня може випасти місячна норма опадів, а внаслідок високої температури не виключені й локальні грози,
– попередив синоптик.
Додав, що вночі та вранці будуть складатися сприятливі умови для туманів. Особливо у центральних, західних і південних областях.
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Детальний прогноз на тиждень: в яких областях можливий сніг
- У понеділок на Півночі та Північному Сході пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди також можливі грози. До речі, вдень у південних, центральних і східних регіонах ще сильно пригріє. Зокрема, очікується +21...+28, у Криму навіть до +28.
- Далі, у вівторок, переважно без опадів. Втім, невеликі дощі місцями пройдуть на півночі Лівобережжя.
- Вночі середи у західних, а вдень уже на більшій частині території України пройдуть дощі. Подекуди будуть значні опади.
- У четвер в Україні також утримається волога нестійка погода з дощами. На Лівобережжі – значні опади, а на крайній Півночі навіть можливий мокрий сніг.
- У п'ятницю, 27 жовтня, дощі очікуються вночі на Півночі та Сході країни. До речі, подекуди з мокрим снігом. Також вдень і ввечері в західних, південних, а ще в Черкаській та Київській областях пройдуть дощі, подекуди значні. Тим часом на Одещині та у Криму можливі грози.
- У суботу в більшості регіонів також утримається дощова погода. На Лівобережжі подекуди значні опади.
- В останній день тижня вже без істотних опадів. Втім, вдень на Заході та Півдні можливі короткочасні дощі, подекуди грози.