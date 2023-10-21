Чим дивуватиме погода цього місяця, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Скільки ще днів буде тепло в Україні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 20 жовтня вночі та вранці у північній частині, Полтавській, Харківській і Луганській областях часом можливі дощі. У наступні дві доби в західних областях, вдень 23 жовтня і в північно-східних місцями невеликі дощі (на Закарпатті помірні). Тим часом на решті території України – без істотних опадів.

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У Карпатах та на Прикарпатті подекуди пориви 15 – 22 метри на секунду.

Температура вночі 8 – 13 тепла, на Заході та Півдні країни 14 – 18. Вдень 17 – 22, у суботу в більшості областей, у неділю в південній частині 23 – 28, завтра (20 жовтня – 24 Канал) на північному сході 6 – 11 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Тож тепло ще буде утримуватися. Наталія Птуха зауважила, що яскраві атмосферні фронти наступного тижня не очікуються. Там буде менше опадів і, відповідно, по Півдню ще може утримуватися до +20 градусів.

Подивимося більш конкретно, які там температурні показники будуть наступного тижня, після проходження атмосферного фронту. Можливо, там ще кілька днів буде доволі погоже,

– додала синоптикиня.

Зауважимо, що згідно з даними на картах уже з 24 жовтня температура в Україні може знову знизитися. Втім, морозів поки не прогнозують.

Вночі, ймовірно, найпрохолодніше, на Заході – лише 4 – 7 тепла. Вдень у низці областей 10 – 14 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 24 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру