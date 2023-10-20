Так, у жовтні буде ще одне бабине літо. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До теми Майже літня спека: де в Україні ще пригріє до +26 градусів

Знову бабине літо

За прогнозом Укргідрометцентру, вдень у північній частині 7 – 12 градусів, у південній 17 – 23, на решті території 13 – 18 градусів тепла.

Далі, 21 – 22 жовтня вночі 7 – 13 тепла, на Заході та Півдні країни до 17, вдень 18 – 24, у північно-східних областях 9 – 15. У суботу в південній частині 23 – 28 градусів тепла.

Наталія Птуха поділилася з нами й орієнтовним прогнозом на понеділок. Так, 23 жовтня помірні, вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі. Температура вночі 7 – 13, на Півдні країни до 17 градусів, у західних областях 4 – 9 тепла. Вдень 14 – 19, на Півдні до 23, у західних та північних областях 9 – 15.

По Півдню можна вважати (що буде ще одне бабине літо – 24 Канал). Там трохи були зниження температури, але не суттєве по суті.Подивимося більш конкретно, які там температурні показники будуть наступного тижня, після проходження атмосферного фронту. Можливо, там ще кілька днів буде доволі погоже,

– підкреслила синоптикиня.

Зверніть увагу Україну накриють дощі: коли чекати опадів і як довго вони будуть