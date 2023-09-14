Яка ж буде погода у другій половині вересня, чи чекати найближчим часом різкого похолодання та заморозків, або ж навпаки – спеки та температурних рекордів, чи буде сухо або ж литиме вже по всій Україні – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Цікаво Чи затримається ще літня спека: яка буде погода у вересні 2023

Чи почнуться в Україні затяжні осінні дощі

Погода на початку осені була зовсім не осінньою, а літньою! Але вже з 14 вересня в Україні очікується її погіршення, зокрема, прийдуть дощі та грози. Як довго вони будуть і чи чекати нам затяжних осінніх злив?

По-перше, я б не називала це погіршенням погоди, адже вже дуже давно дощів не було. Природі дуже потрібна ця волога, тому що зараз високий рівень пожежної небезпеки практично у всіх областях, що не дуже добре для екосистеми. Тому це навпаки довгоочікувані дощі, які нарешті до нас йдуть.

Опади нам приносить атмосферний фронт. Він буде з Заходу наближатися до території України. Тому у четвер вранці та вдень в Україні, крім східних і південно-східних областей – короткочасні дощі та грози.

Тобто це ще не такі осінні затяжні дощі. Доволі-таки активний атмосферний фронт за два дні пройде всю територію України. Майже по всіх областях, звичайно ж з різною інтенсивністю, будуть опади у вигляді дощу, подекуди і грози. У Києві 14 вересня також очікуємо короткочасний дощ та грозу.

Однак, потім цей атмосферний фронт пройде. 15 вересня ще вночі у більшості областей можуть бути, а вдень тільки на Лівобережжі – короткочасні дощі та грози. Решта території без опадів.

16 вересня вже по всій Україні знову без опадів. Буде впливати антициклон, поле високого тиску і, відповідно, забезпечить чергову спокійну погоду. Втім, трішечки знизиться температура.



Затяжних осінніх злив ще не буде / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Якщо говорити про прогнози на найближчі 10 днів, то чи чекати дощів згодом знову?

Надалі точно складно сказати. У нас 14 – 15 вересня пройде яскраво виражений атмосферний фронт, а далі до 18 вересня поле підвищеного тиску, яке буде тримати свої позиції десь до 20 чисел.

Є ймовірність утворення більшої хмарності в першій половині останньої декади, тобто після 20-го, але як саме це буде проявлятися, поки що складно сказати.

Коли прийде похолодання й чи будуть заморозки

Чи чекати найближчим часом різкого похолодання в Україні? На скільки градусів може знизитися температура?

Не сильно, скажімо так, якихось істотних коливань не прогнозуємо. У ніч на 14 вересня – +9...+14 градусів, у західних та південних областях до +19 може бути, а вдень навіть +23..+28. Тим часом дещо прохолодніше у східних, північно-східних та на крайньому заході країни. Там вдень +20...+25 градусів. 15 вересня по території України вночі +12...+18, а 16 вересня – +7...+14.

Тобто після проходження фронту все ж таки нічна температура дещо знизиться. Вдень також буде певне зниження до +18...+23 градусів. І лише на Півдні та Закарпатті залишаються комфортні +24...+27.



Різке похолодання поки що не очікується / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Щодо вітру, то в Україні він буде переважно південно-східний у найближчі кілька днів з переходом на північно-східного, у помірній швидкості 5 – 10 метрів за секунду.

Ну а потім знову ж таки, з 16-го числа і далі – 17 – 18-го – по території України переважатиме спокійна погода без опадів. Трішки вже можуть бути певні зміни після 18 вересня, але поки що про якісь більш конкретні прогнози складно сказати, тому що така мінлива погода може бути.

Тобто найближчі 10 днів різкого похолодання, заморозків все ж таки не прогнозуєте?

Ні, жодних заморозків.

Такого ми ще не прогнозуємо. Очікується доволі спокійна осіння погода.



Найближчим часом заморозків не буде / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи буде у вересні ще сильна спека

А чи буде після проходження атмосферного фронту знову потепління, спека? Чи чекати нам восени ще десь +30 градусів?

Дивіться, з 16 та 17 вересня температура трохи опуститься, особливо вночі, тому що знову буде антициклон, менше хмар і відповідно вночі швидше буде охолоджуватися приземний шар повітря. Уночі стовпчики опустяться до +7...+13 градусів після проходження фронту, лише в південній частині – до +16.

Денні температури знову дещо підвищаться. Якщо 15 – 16 числа певне зниження до +18...+23 градусів, то вже 17 – 18 вересня знову повернуться теплі +21...+27.

Це стандартна ситуація. Восени, коли ніч більш прохолодна за рахунок відсутності хмар, але повітря вже більш осіннє, довжина світлового дня скорочується. Однак вдень сонце має ще доволі-таки гарний кут, і відповідно прогріває до вищих значень температури.

+21...+27 може бути, тому вранці треба традиційно трохи тепліше вдягатися, а вдень насолоджуватися ще такими залишками літнього тепла.



Буде тепло, але не спекотно / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Тобто +30 градусів, спеки як такої вже не очікується?

Поки що так, +30 у найближчій перспективі не буде. Якихось різких затоків теплого повітря з Півдня поки не прогнозуємо. А якщо їх не буде, то вже, мабуть, і +30 також не буде.

Втім, +27...+28 ще будуть.

+30 градусів – це аномальна спека для осені чи ні

А наскільки у вересні для України є звичними ось такі температури +30 градусів і вище? Чи є це аномалією?

Ніякої аномалії в цьому немає. Трохи раніше було кілька спекотних днів, а ті температури, які зараз, є доволі-таки в межах норми для вересня. Це абсолютно типові температурні показники, особливо за рахунок антициклональної погоди.

Ніяких рекордів зараз немає і не очікуються.



Температурних рекордів поки не прогнозують / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коли в Україні почнеться бабине літо

Чи було у нас вже бабине літо, або ж ще буде? Коли саме його чекати?

Насправді в офіційній синоптичній науковій термінології немає взагалі такого терміну як бабине літо. Він суто народний. Погодні процеси, які люди так називають, відбуваються переважно після перших заморозків, після першого холоду.

Тобто це найчастіше наприкінці вересня або жовтня, коли знову наступає період такої антициклональної погоди, але вже після того, як були перші відчутні зниження температури.

Те, що в нас зараз, не можна назвати бабиним літо. Адже це просто продовження, скажімо так, м'який перехід від літа до осені, утримання середньої погоди. Трошки осінньої у нічні години і майже літньої вдень. Метеорологічна осінь у нас ще не настала, бо це коли середньодобова температура нижча за +15 градусів. Тобто зараз в Україні по суті ще триває метеорологічне літо.

Тому про якесь бабине літо також говорити зарано.