Прогноз на перший місяць осені оприлюднили в Укргідрометцентрі. Цікаво, що температура буде вищою за норму, передає 24 Канал.

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Чим дивуватиме погода у вересні

Синоптики зазначили, що місячна кількість опадів очікується у межах 34 – 70 міліметрів. У Карпатах, традиційно, дещо більше. Зокрема, подекуди 87 – 100 міліметрів. Втім, усюди в межах норми.

Середня місячна температура передбачається 15 – 19 градусів тепла, у Карпатах 12 – 13, що на 1 – 2 вище за норму,

– додали в Укргідрометцентрі.

До речі, абсолютний максимум температури у вересні становить 33 – 38,8 градуса, у гірських районах місцями +24...+32. Абсолютний мінімум – 1-8 градусів морозу. На півдні Херсонської та Запорізької областей місцями 0 – 1 тепла, у Криму 1 – 5,5 тепла. Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах, в Карпатах, на Північному Сході країни, Черкащині та Кіровоградщині – у першій декаді. Радимо прочитати Той, хто просуває позицію Москви․ Як Росія маніпулює масами і купувала європейські ЗМІ у 2022-му

Спека буде, принаймні, у перші вересневі дні

Зауважимо, що синоптик Ігор Кібальчич раніше оприлюднив прогноз на тиждень. Так-от, 1 вересня нестійка погода з опадами утримається у західних областях, вдень також місцями у Київській та Чернігівській областях. На решті України переважно сухо.

Температура повітря вночі +15...+20 градусів. Вдень у західних областях +23...+28, в інших регіонах +29...+34.

У суботу та неділю, 2 – 3 вересня, малорухомий атмосферний фронт зіпсує погоду у західних областях. Там періодично очікуються короткочасні грозові дощі. На решті території, ймовірно, буде без опадів. Вночі +13…+18, вдень +28…+33, лише на Заході +22…+27

До речі, загальний прогноз погоди на осінь за розрахунками прогностичних центрів США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, Європейського центру середньотермінових прогнозів читайте за цим посиланням.