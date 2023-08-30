30 серпня у Львівській області місцеві жителі помітили смерч. Його помітили у Стрийському районі.

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У Львівській області бачили смерч

Смерч з'явився у селі Бортники, що поблизу міста Ходорів. Очевидці повідомляють, що бачили його близько 19:00 – смерч виник під час грози.

Зазначимо, що 30 серпня у Львівській області, як і по всьому Заходу України, було оголошено штормове попередження. У деяких містах пройшли грози та дощі.


Смерч у Львівській області 30 серпня / Фото "Варта1"

31 серпня у багатьох регіонах оголосили штормове попередження

Синоптики прогнозують, що 31 серпня майже на всьому на Правобережжі України пройдуть грози. В багатьох областях може випусти випасти град, а шквали вітру можуть сягати 15 – 20 метрів на секунду. В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження І рівня небезпечності.

У яких регіонах оголосили попередження 31 серпня:

  • У Волинській області,
  • У Рівненській області,
  • У Житомирській області,
  • У Львівській області,
  • У Тернопільській області,
  • У Хмельницькій області,
  • У Закарпатській області,
  • У Івано-Франківській області,
  • У Вінницькій області,
  • У Чернівецькій області,
  • У Черкаській області,
  • У Кіровоградській області,
  • У Миколаївській області,
  • В Одеській області.