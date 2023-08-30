30 серпня у Львівській області місцеві жителі помітили смерч. Його помітили у Стрийському районі.
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У Львівській області бачили смерч
Смерч з'явився у селі Бортники, що поблизу міста Ходорів. Очевидці повідомляють, що бачили його близько 19:00 – смерч виник під час грози.
Зазначимо, що 30 серпня у Львівській області, як і по всьому Заходу України, було оголошено штормове попередження. У деяких містах пройшли грози та дощі.
Смерч у Львівській області 30 серпня / Фото "Варта1"
31 серпня у багатьох регіонах оголосили штормове попередження
Синоптики прогнозують, що 31 серпня майже на всьому на Правобережжі України пройдуть грози. В багатьох областях може випусти випасти град, а шквали вітру можуть сягати 15 – 20 метрів на секунду. В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження І рівня небезпечності.
У яких регіонах оголосили попередження 31 серпня:
- У Волинській області,
- У Рівненській області,
- У Житомирській області,
- У Львівській області,
- У Тернопільській області,
- У Хмельницькій області,
- У Закарпатській області,
- У Івано-Франківській області,
- У Вінницькій області,
- У Чернівецькій області,
- У Черкаській області,
- У Кіровоградській області,
- У Миколаївській області,
- В Одеській області.