30 августа во Львовской области местные жители заметили смерч. Его заметили в Стрыйском районе.
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Во Львовской области видели смерч
Смерч появился в селе Бортники вблизи города Ходоров. Очевидцы сообщают, что видели его около 19:00 – смерч возник во время грозы.
Отметим, что 30 августа во Львовской области, как и во всем Западе Украины, было объявлено штормовое предупреждение. В некоторых городах прошли грозы и дожди.
Смерч во Львовской области 30 августа / Фото "Варта1"
31 августа во многих регионах объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют, что 31 августа почти всем на Правобережье Украины пройдут грозы. Во многих областях может выпустить град, а шквалы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду. В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение I уровня опасности.
В каких регионах объявили предупреждение 31 августа:
- В Волынской области,
- В Ровенской области,
- В Житомирской области,
- Во Львовской области,
- В Тернопольской области,
- В Хмельницкой области,
- В Закарпатской области,
- В Ивано-Франковской области,
- В Винницкой области,
- В Черновицкой области,
- В Черкасской области,
- В Кировоградской области
- В Николаевской области,
- В Одесской области.