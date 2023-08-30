Синоптики также прогнозируют ухудшение погодных условий, поэтому в части областей объявили штормовое предупреждение. Впрочем, несмотря на осадки, сохраняется и пожароопасность.

К теме Задержится ли еще летняя жара: какая будет погода в сентябре 2023 года

Какая будет погода в последний день лета

Погода 31 августа будет разной в каждом уголке нашей страны. Так, на Западе будет прохладно, как для лета – столбики термометров не поднимутся выше +25 градусов. На остальных территориях будет теплее. В северных, центральных и южных областях прогнозируют от +28 до +32 градусов. На Востоке столбики термометров местами могут подняться до +33 градусов.

Осадки покроют западные, часть центральных, Одесскую и Николаевскую области. Будет дождь 31 августа и в Киеве. Как прогнозируют синоптики, дожди будут кратковременными, но с грозами, а местами – с градом. Кроме того, в некоторых районах могут быть порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Из-за ухудшения погодных условий на Западе, а также в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый.


Синоптики объявили штормовое предупреждение 31 августа / Карта Укргидрометцентра

Вместе с тем в Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности, кроме западных, Запорожской и Луганской областей.


Пожарная опасность в Украине 31 августа / Карта Укргидрометцентра

Погода в областных центрах

  • Киев – +28...+30;
  • Ужгород – +20...+22;
  • Львов – +20...+22;
  • Ивано-Франковск – +22...+24;
  • Тернополь – +23...+25;
  • Черновцы – +24...+26;
  • Хмельницкий – +23...+25;
  • Луцк – +19...+21;
  • Ровно – +20…+22;
  • Житомир – +23...+25;
  • Винница – +26...+28;
  • Одесса – +26...+28;
  • Николаев – +29...+31;
  • Херсон – +30...+32;
  • Симферополь – +32...+34;
  • Кропивницкий – +30…+32;
  • Черкассы – +29…+31;
  • Чернигов – +28...+30;
  • Суммы – +26...+28;
  • Полтава – +29...+31;
  • Днепр – +30...+32;
  • Запорожье – +31...+33;
  • Донецк – +29...+31;
  • Луганск – +27...+29;
  • Харьков – +27…+29.


Прогноз погоды в Украине 31 августа / Карта Укргидрометцентра