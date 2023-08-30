Прогноз погоды на первый месяц осени обнародовали в Укргидрометцентре. Интересно, что температура будет выше нормы, передает 24 Канал.
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Чем удивит погода в сентябре
Синоптики отметили, что месячное количество осадков ожидается в пределах 34 – 70 миллиметров. В Карпатах традиционно несколько больше. В частности, где-то 87 – 100 миллиметров. Впрочем, везде в пределах нормы.
Средняя месячная температура предполагается 15 – 19 градусов тепла, в Карпатах 12 – 13, что на 1 – 2 выше нормы,
– добавили в Укргидрометцентре.
Жара будет, по крайней мере, в первые сентябрьские дни
- Заметим, что синоптик Игорь Кибальчич обнародовал прогноз на неделю. Так, 1 сентября неустойчивая погода с осадками удержится в западных областях, днем также местами в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории преимущественно сухо.
- Температура воздуха ночью +15...+20 градусов. Днем в западных областях +23...+28, в других регионах +29...+34.
- В субботу и воскресенье, 2 – 3 сентября, малоподвижный атмосферный фронт испортит погоду в западных областях. Там периодически ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории, вероятно, будет без осадков. Ночью +13…+18, днем +28…+33, только на Западе +22…+27.