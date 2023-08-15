По предварительным расчетам, осень в Украине будет теплой и сухой. Об этом сообщила метеоролог Укргидрометцентра Вера Балабух.

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Какая будет погода осенью 2023

Ожидается, что в первой половине месяца на значительной части территории нашего государства еще будет сохраняться летняя погода. В целом сентябрь в Украине, вероятно, будет теплым и засушливым.

Средняя за сезон температура воздуха может быть на один градус Цельсия выше по сравнению с последними десятилетиями. Это не означает, что такие аномально высокие температуры будут наблюдаться каждый день, но будут преобладать особенно на Западе страны,

– отметила метеоролог.

Вера Балабух добавила, что существенное похолодание наступит, как только будет наблюдаться стойкое снижение средней за сутки температуры воздуха ниже 15 градусов Цельсия.

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Обратите внимание! В Укргидрометцентре рассказали, что в течение 15 – 17 августа будет преобладать сухая и жаркая погода. Ночью +14...+20 градусов, в южных областях до +23. Днем +26...33. Лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем 16 августа и в течении 17 августа кратковременные дожди, грозы.