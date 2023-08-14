Следует поберечь себя, ведь в некоторых областях даже объявлена пожарная опасность. Дождей не ожидается ни в одной из областей Украины – потому внезапных неприятностей не будет.

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Какая будет погода в Украине 15 августа

Синоптики обещают, что 15 августа украинцы не увидят осадков. На территории Украины ожидается облачная и очень жаркая погода.

Температура ночью 14 – 19, в южной части до 23; днем 28 – 33; в Карпатах ночью 9 – 14, днем 22 – 27,
– прогнозирует Укргидрометцентр.

Ветер восточный или северо-восточный, совсем легкий – 3 – 8 метров в секунду.

В результате высокой температуры кое-где в Украине возможны пожары. Синоптики предупреждают об опасности 14 – 17 августа в следующих регионах:

  • Киевская область
  • Житомирская область
  • Винницкая область
  • Черкасская область
  • Крым

Пожарная опасность в Украине / Укргидрометцентр

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Погода в столице и области

Температура ночью в Киевской области будет колебаться в диапазоне 14-19 градусов, днем же будет достигать 28 – 33 градусов. В самой же столице Украины ожидается 17-19 ночью и 31 – 33 днем. Погода в областных центрах Украины будет такой:
  • Киев +30...+32
  • Ужгород +30...+32
  • Львов +29...+31
  • Ивано-Франковск +29...+31
  • Тернополь +30...+32
  • Черновцы +30...+32
  • Хмельницкий +30...+32
  • Луцк +30...+32
  • Ровно +30...+32
  • Житомир +30...+32
  • Винница +31...+33
  • Одесса +31...+33
  • Николаев +31...+33
  • Херсон +31...+33
  • Симферополь +30...+32
  • Кропивницкий +30...+32
  • Черкассы +30...+32
  • Чернигов +30...+32
  • Сумы +28...+30
  • Полтава +30...+32
  • Днепр +29...+31
  • Запорожье +32...+33
  • Донецк +28...+30
  • Луганск +28…+30
  • Харьков +28…+30

Погода в Украине в субботу 12 августа / Укргидрометцентр