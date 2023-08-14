Следует поберечь себя, ведь в некоторых областях даже объявлена пожарная опасность. Дождей не ожидается ни в одной из областей Украины – потому внезапных неприятностей не будет.
Смотрите также Будет ли +40: Украину накроет сильная жара, сколько дней будет сухо и солнечно
Какая будет погода в Украине 15 августа
Синоптики обещают, что 15 августа украинцы не увидят осадков. На территории Украины ожидается облачная и очень жаркая погода.
Температура ночью 14 – 19, в южной части до 23; днем 28 – 33; в Карпатах ночью 9 – 14, днем 22 – 27,
– прогнозирует Укргидрометцентр.
Ветер восточный или северо-восточный, совсем легкий – 3 – 8 метров в секунду.
В результате высокой температуры кое-где в Украине возможны пожары. Синоптики предупреждают об опасности 14 – 17 августа в следующих регионах:
- Киевская область
- Житомирская область
- Винницкая область
- Черкасская область
- Крым
Пожарная опасность в Украине / Укргидрометцентр
Смотрите также ВСУ окружают Урожайное и Роботино: как изменилась карта боевых действий за неделю
Погода в столице и области
- Киев +30...+32
- Ужгород +30...+32
- Львов +29...+31
- Ивано-Франковск +29...+31
- Тернополь +30...+32
- Черновцы +30...+32
- Хмельницкий +30...+32
- Луцк +30...+32
- Ровно +30...+32
- Житомир +30...+32
- Винница +31...+33
- Одесса +31...+33
- Николаев +31...+33
- Херсон +31...+33
- Симферополь +30...+32
- Кропивницкий +30...+32
- Черкассы +30...+32
- Чернигов +30...+32
- Сумы +28...+30
- Полтава +30...+32
- Днепр +29...+31
- Запорожье +32...+33
- Донецк +28...+30
- Луганск +28…+30
- Харьков +28…+30
Погода в Украине в субботу 12 августа / Укргидрометцентр