Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что на территории Украины будет медленно, но уверенно повышаться температура воздуха. Уже после 15 августа днем в большинстве областей столбики термометров достигнут +35 градусов, а кое-где еще выше, передает 24 Канал.
Смотрите также Наконец-то без дождя по всей Украине: какая будет погода 14 августа, или ждать аномальной жары
Жара возвращается
Уже традиционно на Юге Украины будет самая большая жара.
Вплоть до +37…+38 градусов, за исключением прибрежных районов вдоль Азовского и Черного морей,
– отметил Кибальчич.
Добавил, что высокие температурные показатели, низкая относительная влажность и отсутствие осадков отразятся также на пожарной опасности. Практически везде к концу недели она достигнет 5 класса.
Это интересно Сколько будет продолжаться аномальная жара в мире: что говорят синоптики
Подробный прогноз на неделю
- В понедельник, 14 августа, по всей Украине ожидается комфортная солнечная и сухая погода со слабым ветром. Днем +28...+33, на Юге до 35 градусов тепла.
- Во вторник, 15 августа, антициклон повсюду обеспечит сухую и солнечную погоду, температура начнет расти. Ночью будет колебаться в диапазоне +16…+21 градус, днем +29…+34. В центральных, южных областях и в Закарпатье +31…+36.
- В среду, 16 августа, практически по всей Украине сохранится сухая и солнечная погода. Лишь днем в Карпатах и Закарпатье пройдут грозовые дожди. Ночью +18...+23, днем +30...+35 градусов, в центральных, Винницкой и южных областях местами +33…+38.
- В четверг, 17 августа, грозовые дожди ожидаются в западных областях. На остальной территории – сухо и жарко. Ночью будет +17…+22 градуса, днем +30…+35, на Юге до +38.
- В пятницу, 18 августа, поле высокого давления обеспечит продление сухой и жаркой погоды в большинстве областей. Лишь кое-где на Западе возможны кратковременные грозовые дожди, в Карпатах умеренные осадки. Температура воздуха ночью +17...+22, днем +30...+35, на Юге до +37.
- В субботу, 19 августа, в Украине сохранится жаркая и солнечная погода. Дождь возможен лишь днем в западных областях. Температура воздуха ночью будет +18…+23 градуса, днем +31…+36, на юге до +37.
- В воскресенье, 20 августа, также продлится период сухой жаркой погоды. Ночью +19...+24, днем +32...+37 градусов