Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що на території України повільно, але впевнено підвищуватиметься температура повітря. Уже після 15 серпня вдень у більшості областей стовпчики термометрів сягнуть +35 градусів, а подекуди ще вище, передає 24 Канал.
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Спека повертається
Вже традиційно на Півдні України буде найспекотніше.
Аж до +37…+38 градусів, за винятком прибережних районів уздовж Азовського та Чорного морів,
– зазначив Кібальчич.
Додав, що високі температурні показники, низька відносна вологість та відсутність опадів позначаться також на пожежній небезпеці. Практично всюди до кінця тижня вона досягне 5 класу.
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Детальний прогноз на тиждень
- У понеділок, 14 серпня, по всій Україні очікується комфортна сонячна та суха погода зі слабким вітром. Вдень +28…+33, на Півдні до 35 градусів тепла.
- У вівторок, 15 серпня, антициклон всюди забезпечить суху та сонячну погоду, температура почне рости. Вночі коливатиметься в діапазоні +16…+21 градуса, вдень +29…+34. У центральних, південних областях та на Закарпатті +31…+36.
- У середу, 16 серпня, практично по всій Україні утримається суха та сонячна погода. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть грозові дощі. Вночі +18…+23, вдень +30…+35 градусів, у центральних, Вінницькій та південних областях місцями +33…+38.
- У четвер, 17 серпня, грозові дощі подекуди очікуються у західних областях. На решті території – сухо та спекотно. Вночі становитиме +17…+22 градуси, вдень +30…+35, на півдні до +38.
- У п'ятницю, 18 серпня, поле високого тиску забезпечить продовження сухої та спекотної погоди у більшості областей. Лише подекуди на Заході можливі короткочасні грозові дощі, у Карпатах помірні опади. Температура повітря вночі +17...+22, вдень +30...+35, на Півдні до +37.
- У суботу, 19 серпня, в Україні утримається спекотна та сонячна погода. Грозові дощі можливі лише вдень у західних областях. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 градуси, вдень +31…+36, на півдні до +37.
- У неділю, 20 серпня, також продовжиться період сухої спекотної погоди. Вночі +19...+24, вдень +32...+37 градусів.