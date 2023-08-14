Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що на території України повільно, але впевнено підвищуватиметься температура повітря. Уже після 15 серпня вдень у більшості областей стовпчики термометрів сягнуть +35 градусів, а подекуди ще вище, передає 24 Канал.

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Спека повертається

Вже традиційно на Півдні України буде найспекотніше.

Аж до +37…+38 градусів, за винятком прибережних районів уздовж Азовського та Чорного морів,

– зазначив Кібальчич.

Додав, що високі температурні показники, низька відносна вологість та відсутність опадів позначаться також на пожежній небезпеці. Практично всюди до кінця тижня вона досягне 5 класу.

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Детальний прогноз на тиждень