Про це повідомляють синоптики в США. Вони впевнені у цьому на 95%.

Важливо Пекельна спека, майже всюди – без дощу: прогноз погоди в Україні на 13 серпня

Що відомо про аномальну спеку у світі

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья – це кліматичні моделі в Тихому океані, які можуть впливати на погоду в усьому світі. Під час цього явища пасати слабшають, а тепла вода виштовхується на схід, до західного узбережжя Америки.

У Національній метеорологічній службі кажуть, що у липні температура поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану була вищою за середній рівень, що свідчить про продовження явища Ель-Ніньйо.

Таким чином, за прогнозом урядового метеорологічного агентства США, Ель-Ніньйо триває з грудня 2023 року і продовжиться до лютого 2024-го.

Зверніть увагу! Всесвітня метеорологічна організація наголосила, що погодні умови можуть сприяти підвищенню глобальної температури.

Чи чекати +30 градусів і вище в Україні

За попередніми розрахунками, починаючи з 13 – 14 серпня, опадів поменшає. Знову в денні години стовпчики термометрів можуть частіше сягати +30 і вище у більшості регіонів, а не тільки на Півдні та Сході. Але це, знову ж таки, не буде таким довготривалим — 3 – 5 днів.

Синоптикиня розповіла, що з 13 серпня більше переважатиме поле високого тиску, тобто антициклональний характер погоди. Ймовірно, у другій декаді місяця вже буде менше опадів і, відповідно, трохи вищі значення температури.