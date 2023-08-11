Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що вже незабаром буде менше дощів, а температура зросте.

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Чи чекати +30 градусів і вище

За попередніми розрахунками, починаючи з 13 – 14 серпня опадів поменшає.

Знову в денні години стовпчики термометрів можуть частіше сягати +30 і вище у більшості регіонів, а не тільки на Півдні та Сході. Але це, знову ж таки, не буде таким довготривалим — 3 – 5 днів. Поки що так,

– зазначила Птуха.

Також додала, що з 13 серпня більше переважатиме поле високого тиску, тобто антициклональний характер погоди. Ймовірно, у другій декаді місяця вже буде менше опадів і, відповідно, трохи вищі значення температури.

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Орієнтовний прогноз на 13 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру