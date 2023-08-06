Так, у місті довелося розчищати вулиці снігоприбиральною технікою. І це все – серед літа.

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Що у Німеччині накоїла негода

Через зливу та град вода затопила підземні автостоянки, підвали та житлові будинки. До операції з ліквідації наслідків шторму було задіяно близько 250 членів професійної пожежної команди та всіх підрозділів добровільної пожежної команди.

Також внаслідок негоди рівень води в річці Ехац піднявся на 1,5 метра за лічені хвилини, через що вона на деякий час вийшла з берегів.

Зазначається, що вже найближчими днями синоптики прогнозують звичайну літню погоду – сонце та спеку.

Наслідки негоди у Німеччині / фото Bild

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