Так, у місті довелося розчищати вулиці снігоприбиральною технікою. І це все – серед літа.
Зверніть увагу Чи припиняться дощі та грози: яка буде погода у серпні, чи чекати сильної спеки
Що у Німеччині накоїла негода
Через зливу та град вода затопила підземні автостоянки, підвали та житлові будинки. До операції з ліквідації наслідків шторму було задіяно близько 250 членів професійної пожежної команди та всіх підрозділів добровільної пожежної команди.
Також внаслідок негоди рівень води в річці Ехац піднявся на 1,5 метра за лічені хвилини, через що вона на деякий час вийшла з берегів.
Зазначається, що вже найближчими днями синоптики прогнозують звичайну літню погоду – сонце та спеку.
Наслідки негоди у Німеччині / фото Bild
Наслідки негоди у світі: останні новини
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму ввечері 27 липня прийшла страшна негода. Так, місто залила потужна злива й закидав великий град.
- Також Москва та Московська область пішли під воду 26 липня. Столицю країни-агресорки накрила потужна злива.
- Окрім цього, нещодавно у Москві розгулялася неабияка негода. Особливо не пощастило літаку, у який влучила блискавка. Вочевидь, його пасажири добряче перелякалися. Про постраждалих не повідомляли.
- 19 липня на півночі Італії у місті Верона негода показала справжнє світлове шоу. Під час грози блискавки били з такою швидкістю, що камера ледь встигала фіксувати їх.
- 20 липня провінції Тревізо, Падуя, Беллуно та Венеція громив все на своєму шляху величезний град, розмір якого сягав тенісного м'яча. Внаслідок цього були понищені автомобілі та вікна у будинках. У цей день кількість постраждалих від граду, падінь і розбитого скла зросла до 110.
- А 21 липня в іншому північному місті держави, у Мілані, зафіксували на камери руйнівний торнадо. Він накрив населений пункт близько 11 ранку.