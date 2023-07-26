До того ж у Москві на вечір обіцяють град та грози. Через негоду авто росіян перетворилися на човни, а люди – на плавців. Відповідні кадри оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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Москва, як і однойменний крейсер, пішла під воду

На кадрах можна побачити, що у московському ТЦ "Філіон" затопило місця для паркування, а в деяких місцях – із землі б'є фонтан.

Окрім цього, через сильні дощі в Москві затопило ТЦ Roomer і "Вегас".

У Селятино та Одинцово машини буквально плавають на дорогах, а деякі росіяни так сильно не хочуть промочити одяг, що взагалі ходять вулицями без нього.

До речі, мер Москви Сергій Собянін 25 липня анонсував появу басейнів із підігрівом у кожному районі міста. Тому довго чекати не довелося. Внаслідок тропічної зливи все місто перетворилося на величезний басейн. Вода потрапила не тільки у двори, а й торгові центри, транспорт, будівлі, паркінги.

Що відбувається у Москві: дивіться відео

Таким чином, через зливу в Москві та області машини перетворилися на кораблі, а росіяни – на плавців. Відомо, що зараз найбільше постраждав Одинцовський район.

За прогнозами синоптиків, мокро у Москві та області буде до кінця цього тижня. До того ж під час зливи у столиці Росії в межах МКАД випало 20 – 25 міліметрів опадів, максимум у районі Вернадського проспекту – 25 міліметрів. Це близько чверті місячної норми.

Жителів Москви вже попередили про можливі локальні затримки наземного транспорту через негоду.

Наслідки негоди у Москві: дивіться відео

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