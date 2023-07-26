К тому же в Москве на вечер обещают град и грозы. Из-за непогоды авто россиян превратились в лодки, а люди – в пловцов. Соответствующие кадры обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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Москва, как и одноименный крейсер, ушла под воду

На кадрах можно увидеть, что в московском ТЦ "Филион" затопило парковочные места, а в некоторых местах – из земли бьет фонтан.

Кроме этого, из-за сильных дождей в Москве затопило ТЦ Roomer и "Вегас".

В Селятино и Одинцово машины буквально плавают на дорогах, а некоторые россияне так сильно не хотят промочить одежду, что вообще ходят по улице без нее.

К слову, мэр Москвы Сергей Собянин 25 июля анонсировал появление бассейнов с подогревом в каждом районе города. Поэтому долго ждать не пришлось. В результате тропического ливня весь город превратился в огромный бассейн. Вода попала не только во дворы, но и торговые центры, транспорт, здания, паркинги.

Что происходит в Москве: смотрите видео

Таким образом, из-за ливня в Москве и области машины превратились в корабли, а россияне – в пловцов. Известно, что сейчас больше всего пострадал Одинцовский район.

По прогнозам синоптиков, мокро в Москве и области будет до конца этой недели. К тому же во время ливня в столице России в пределах МКАД выпало 20 – 25 миллиметров осадков, максимум в районе Вернадского проспекта – 25 миллиметров. Это около четверти месячной нормы.

Жителей Москвы уже предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта из-за непогоды.

Последствия непогоды в Москве: смотрите видео

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