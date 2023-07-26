В этом году лето в Европе одно из самых жарких за последние годы. Однако, как известно, вслед за жарой может быть сильный дождь. Собственно, читайте в этом материале 24 Канала, где по состоянию на 26 июля осадки наделали немало бед.
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Где свирепствовала непогода?
Хмельницкая область
Как пишут в ГСЧС Хмельницкой области, сильный ливень с ураганом, ветром и градом вечером 25 июля был в Каменец-Подольском районе. Больше всего пострадали города и села Закупненской и Чемеровецкой общин.
Сваленные деревья препятствовали движению автотранспорта по дорогам, повреждены линии электропередач, сорваны крыши из частных домов, садов, школ и гимназий. Специалисты работают, демонтируют аварийные элементы конструкций.
В общей сложности было привлечено 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также 37 чрезвычайников.
Последствия урагана в Хмельницкой области / Фото ГСЧС
Тернопольщина
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил 25 июля, что из-за града и сильных порывов ветра в регионе зафиксировано:
- разрушение кровель жилых домов;
- оборванные линии электропередач,
- падение деревьев на проезжей части;
- повреждение автомобилей.
Однако большинство последствий непогоды уже удалось ликвидировать. "Проезд по дорогам области обеспечен", – констатировал чиновник и добавил, что власти будут искать источники для возмещения последствий непогоды для населения.
Что происходит на Тернопольщине после ливня / Фотографии Труша
Винницкая область
В результате ливня в Винницкой области 25 июля, как информируют спасатели, произошло массовое падение деревьев на проезжей части. В сутки ГСЧС-ники 12 раз выезжали на распыление стволов.
В то же время по состоянию на 26 июля чрезвычайники оказывают помощь жителям населенных пунктов, пострадавших из-за плохой погоды: "Случаи падения деревьев на жилые дома зафиксированы в селе Барские Чемерисы, поселке Крыжополь и в городе Бар, где поваленное дерево частично разрушило крышу 2-этажного дома".
Ливень повредил дома в Винницкой области / Кадры ГСЧС
Ивано-Франковская область
В Ивано-Франковской областной государственной администрации 26 июля заявили, что из-за сильных порывов ветра, в таких населенных пунктах из-за свержения деревьев были повреждены крыши жилых домов: Шевченково, Поплавники, Пукасовцы и Галич.
Кроме того, с помощью бензопил спасатели разрезали около 20 попадавших на дороги деревьев. Также ведутся другие работы по помощи населению. Без кровли осталось 8 жилых домов.
Брифинг представителя ГСЧС по поводу последствий непогоды в Ивано-Франковской области: смотрите видео
Что делать в случае ливня?
В случае непогоды, в частности ливня, или тем более урагана, важно соблюдать определенные меры безопасности, чтобы уберечь свое здоровье и избежать возможных рисков.
- Оставайтесь внутри. Старайтесь остаться в замкнутом помещении насколько это возможно.
- Избегайте мест с подтопкой. Не ходите или не ведите машину по участкам с водой во время ливня, поскольку вы можете не увидеть подтопленные дороги или опасные объекты под водой.
- Уберегите от молнии. Если вы очутились на улице во время грозы, избегайте высоких деревьев или металлических конструкций.
- Держитесь как можно дальше от воды. Не переходите через реки или потоки, где поднялась вода из-за ливня, поскольку поток может быть сильным и опасным.
- Не пользуйтесь электроприборами. Во время грозы лучше не использовать электрические приборы. По возможности извлеките их из розеток.
- Сохраняйте необходимые запасы. Позаботьтесь о наличии свечей, батареек, воды в доме, а также подготовьте еду, которую можно приготовить без использования плиты.
- Оставайтесь проинформированными. Следите за прогнозами погоды и сообщениями от местных органов власти.
- Будьте готовы к эвакуации. Если будет распоряжение власти об эвакуации из потенциально опасного региона, действуйте оперативно и организованно.