Цьогоріч літо в Європі одне з найспекотніших за останні роки. Однак, як відомо, слідом за жарою може сильно дощити. Власне, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу, де станом на 26 липня опади наробили чимало лиха.

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Де лютувала негода?

Хмельниччина

Як пишуть у ДСНС Хмельницької області, сильна злива з буревієм, вітром та градом ввечері 25 липня була в Кам'янець-Подільському районі. Найбільше постраждали міста й села Закупненської та Чемеровецької громад.

Повалені дерева перешкоджали руху автотранспорту дорогами, пошкодженні лінії електропередач, зірвані дахи з приватних будинків, садочків, шкіл та гімназій. Фахівці працюють, демонтують аварійні елементи конструкцій.

Загалом було залучено 8 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, а також 37 надзвичайників.

Наслідки буревію у Хмельницькій області / Фото ДСНС

Тернопільщина

Голова Тернопільскої ОВА Володимир Труш повідомив 25 липня, що через град та сильні пориви вітру в регіоні зафіксовано:

руйнації покрівель житлових будинків;

обірвані лінії електропередач,

падіння дерев на проїжджі частини;

пошкодження автомобілів.

Однак більшість наслідків негоди уже вдалось ліквідувати. "Проїзд дорогами області забезпечено", – констатував посадовець та додав, що влада шукатиме джерела для відшкодування наслідків негоди для населення.

Що відбувається на Тернопільщині після зливи / Світлини Труша

Зверніть увагу! У ДСНС уточнили, що через зливу без світла були жителі 35 населених пунктів. Також у трьох селах Чортківського району град і вітер понищили покрівлі 102 будівель.

Вінниччина

Внаслідок зливи у Вінницькій області 25 липня, як інформують рятувальники, сталося масове падіння дерев на проїжджі частини. Зо добу ДСНС-ники 12 разів виїжджали на розпилювання стовбурів.

Водночас станом на 26 липня надзвичайники надають допомогу жителям населених пунктів, що постраждали через погану погоду: "Випадки падіння дерев на житлові будинки зафіксовані в селі Барські Чемериси, селищі Крижопіль та в місті Бар, де повалене дерево частково зруйнувало дах 2-поверхового будинку".

Злива пошкодила будинки на Вінниччині / Кадри ДСНС

Івано-Франківщина

В Івано-Франківській обласній державній адміністрації 26 липня заявили, що через сильні пориви вітру, в таких населених пунктах через повалення дерев було пошкоджено дахи житлових будинків: Шевченкове, Поплавники, Пукасівці та Галич.

Окрім того, за допомогою бензопил рятувальники розрізали близько 20 дерев, які попадали на дороги. Також тривають інші роботи щодо допомоги населенню. Без покрівлі залишилось 8 житлових будинків.

Брифінг представника ДСНС щодо наслідків негоди на Івано-Франківщині: дивіться відео

Що робити у разі зливи?

У разі негоди, зокрема зливи, чи тим паче буревію, важливо дотримуватись певних заходів безпеки, аби вберегти своє здоров'я та уникнути можливих ризиків.