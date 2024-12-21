Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 22 грудня

Синоптики повідомляють, що у неділю у південній частині, східних та більшості центральних областей прогнозуються дощі, вночі подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура протягом доби сягатиме від -3 до +2 (вночі в Карпатах -9...-14), у південній частині та на Дніпропетровщині +1...+6, у Криму +5...+10.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -1...+1,
  • Ужгород -1...+1,
  • Львів +1...+3,
  • Івано-Франківськ +1...+3,
  • Тернопіль +1...+3,
  • Чернівці +1...+3,
  • Хмельницький +1...+3,
  • Луцьк +1...+3,
  • Рівне +1...+3,
  • Житомир +1...-1,
  • Вінниця 0...+2,
  • Одеса +3...+5,
  • Миколаїв +3...+5,
  • Херсон +4...+6,
  • Сімферополь +7...+9,
  • Кропивницький 0...+2,
  • Черкаси 0...+2,
  • Чернігів -1...+1,
  • Суми -1...+1,
  • Полтава 0...+2,
  • Дніпро +3...+5,
  • Запоріжжя +3...+4,
  • Донецьк +3...+5,
  • Луганськ +2...+4,
  • Харків 0...+2.

погода 22 грудня

Прогноз погоди на 22 грудня / Укргідрометцентр