Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 22 декабря
Синоптики сообщают, что в воскресенье в южной части, восточных и большинстве центральных областей прогнозируются дожди, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков, только на крайнем западе днем небольшой мокрый снег.
Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура в течение суток будет достигать от -3 до +2 (ночью в Карпатах -9...-14), в южной части и на Днепропетровщине +1...+6, в Крыму +5...+10.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -1...+1,
- Ужгород -1...+1,
- Львов +1...+3,
- Ивано-Франковск +1...+3,
- Тернополь +1...+3,
- Черновцы +1...+3,
- Хмельницкий +1...+3,
- Луцк +1...+3,
- Ровно +1...+3,
- Житомир +1...-1,
- Винница 0...+2,
- Одесса +3...+5,
- Николаев +3...+5,
- Херсон +4...+6,
- Симферополь +7...+9,
- Кропивницкий 0...+2,
- Черкассы 0...+2,
- Чернигов -1...+1,
- Сумы -1...+1,
- Полтава 0...+2,
- Днепр +3....+5,
- Запорожье +3....+4,
- Донецк +3...+5,
- Луганск +2...+4,
- Харьков 0...+2.
Прогноз погоды на 22 декабря / Укргидрометцентр