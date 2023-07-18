Проблеми з електроенергією є на Жовківському, Пустомитівському та Дрогобицькому напрямках. Наразі світло відновлюють.
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На Львівщині без світла залишається понад півсотні населених пунктів
Як розповів очільник ОВА Максим Козицький, у Львівській області внаслідок негоди електропостачання порушено у 57 населених пунктах.
Без електропостачання залишаються 57 населених пунктів, з них 16 повністю та 41 частково,
– зазначив глава регіону.
За словами Козицького, головні проблеми зі світлом є на Жовківському, Пустомитівському та Дрогобицькому напрямках. Наразі електропостачання відновлюють 22 бригади "Львівобленерго" – 94 особи та 33 одиниці техніки.
Що накоїла негода на Закарпатті
Також негода накрила й Закарпаття. Так, увечері 17 липня дерева повалило у Берегівському, Хустському та Мукачівському районах. Станом на ранок 18 липня зафіксували 7 випадків падіння дерев на дороги.
Для розпилювання повалених дерев та звільнення проїжджої частини автошляхів від деревини залучались 7 одиниць техніки та 15 рятувальників. Крім того, надійшла інформація про те, що внаслідок падіння дерева пошкоджено дах житлового будинку у приватному секторі в Мукачеві на вулиці Гвардійській,
– розповіли рятувальники.
У населених пунктах, які залишилися без світла, працюють відповідні бригади. На щастя, травмованих та загиблих внаслідок негоди немає.
Негода на Закарпатті / фото рятувальників
На Закарпатті повалило дерева / фото рятувальників
Наслідки негоди на Львівщині
- Пізно ввечері 17 липня Львів накрила моторошна гроза. Дощ заливав вулиці, грім котився, а блискавки розрізали небо.
- У деяких районах через воду утворилися справжні фонтани. Крім того, дощ настільки сильно лив, що в одному з торгових центрів вода почала текти просто зі скляної стелі.
- Очевидці також зафіксували надпотужний удар блискавок.
- Окрім цього, на відео потрапив момент влучання блискавки. На відео можна побачити, як вона прорізала повітря та вдарила кудись у землю.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що інформація про влучання блискавки у будинок не підтвердилася. Водночас зафіксували удари по двох трансформаторах. Він додав, що аварійні бригади працюють.