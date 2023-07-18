Проблеми з електроенергією є на Жовківському, Пустомитівському та Дрогобицькому напрямках. Наразі світло відновлюють.

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На Львівщині без світла залишається понад півсотні населених пунктів

Як розповів очільник ОВА Максим Козицький, у Львівській області внаслідок негоди електропостачання порушено у 57 населених пунктах.

Без електропостачання залишаються 57 населених пунктів, з них 16 повністю та 41 частково,

– зазначив глава регіону.

За словами Козицького, головні проблеми зі світлом є на Жовківському, Пустомитівському та Дрогобицькому напрямках. Наразі електропостачання відновлюють 22 бригади "Львівобленерго" – 94 особи та 33 одиниці техніки.

Що накоїла негода на Закарпатті

Також негода накрила й Закарпаття. Так, увечері 17 липня дерева повалило у Берегівському, Хустському та Мукачівському районах. Станом на ранок 18 липня зафіксували 7 випадків падіння дерев на дороги.

Для розпилювання повалених дерев та звільнення проїжджої частини автошляхів від деревини залучались 7 одиниць техніки та 15 рятувальників. Крім того, надійшла інформація про те, що внаслідок падіння дерева пошкоджено дах житлового будинку у приватному секторі в Мукачеві на вулиці Гвардійській,

– розповіли рятувальники.

У населених пунктах, які залишилися без світла, працюють відповідні бригади. На щастя, травмованих та загиблих внаслідок негоди немає.



Негода на Закарпатті / фото рятувальників



На Закарпатті повалило дерева / фото рятувальників

Наслідки негоди на Львівщині