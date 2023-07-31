Про це в коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До речі Стабільної спеки не буде: яку погоду чекати на початку серпня, де знову дощитиме

Прогноз погоди на останній місяць літа

Зазвичай середня місячна температура у серпні складає +18...+24 градуси. Втім, очікується, що цього року вона буде дещо вищою за норму.

За прогнозом середня місячна температура +20...+25 градусів, у Карпатах +16...+18, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму,
– розповіла Наталія Птуха.

Додала, що місячна кількість опадів очікується у межах 31 – 73 міліметрів, у Карпатах 90 – 112 міліметрів. До речі, це також на 80 – 100 % у межах норми.

Синоптикиня, припустила, що у серпні вже, мабуть, бути трохи менше опадів. Пояснила, що все ж таки має бути компенсація за велику кількість у липні.

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Прогноз погоди на 1 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру