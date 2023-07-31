Про це в коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До речі Стабільної спеки не буде: яку погоду чекати на початку серпня, де знову дощитиме

Прогноз погоди на останній місяць літа

Зазвичай середня місячна температура у серпні складає +18...+24 градуси. Втім, очікується, що цього року вона буде дещо вищою за норму.

За прогнозом середня місячна температура +20...+25 градусів, у Карпатах +16...+18, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму,

– розповіла Наталія Птуха.

Додала, що місячна кількість опадів очікується у межах 31 – 73 міліметрів, у Карпатах 90 – 112 міліметрів. До речі, це також на 80 – 100 % у межах норми.

Синоптикиня, припустила, що у серпні вже, мабуть, бути трохи менше опадів. Пояснила, що все ж таки має бути компенсація за велику кількість у липні.

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Зверніть увагу! Наталія Птуха також розповіла, що за попередніми прогнозами, стабільної, спекотної погоди на початку серпня ще не буде. Збережеться тенденція, що на Заході та Півночі дещо прохолодніше та більше дощів, а на Півдні та Сході – вища температура й менше опадів.

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Прогноз погоди на 1 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру