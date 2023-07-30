У понеділок знову по всій країні буде мінлива хмарність. Вітер мінятиме свій напрямок. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
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Де очікуються опади 31 липня
На Заході, Півночі, Центрі та частині Сходу очікуються помірні короткочасні дощі. Також можливі грози. У південно-східній частині України в понеділок опадів не буде.
Денна температура на Заході становитиме +22…+25. На Півночі та у Центрі стовпчики термометрів показуватимуть +24…+26. Найспекотніше буде на Сході та Півдні. Там температура може піднятися до +30.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +24...+26
- Ужгород – +23...+25
- Львів – +22...+24
- Івано-Франківськ – +23...+25
- Тернопіль – +23...+25
- Чернівці – +23...+25
- Хмельницький – +23...+25
- Луцьк – +22...+24
- Рівне – +23...+25
- Житомир – +23...+25
- Вінниця – +23...+25
- Одеса – +26...+28
- Миколаїв – +27...+29
- Херсон – +27...+29
- Сімферополь – +27...+29
- Кропивницький – +24...+26
- Черкаси – +24...+26
- Чернігів – +24...+26
- Суми – +23...+25
- Полтава – +24...+26
- Дніпро – +25...+27
- Запоріжжя – +27...+29
- Донецьк – +27...+29
- Луганськ – +26...+28
- Харків – +25...+27
Прогноз погоди на 31 липня / Карта Укргідрометцентру