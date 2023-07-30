У понеділок знову по всій країні буде мінлива хмарність. Вітер мінятиме свій напрямок. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Де очікуються опади 31 липня

На Заході, Півночі, Центрі та частині Сходу очікуються помірні короткочасні дощі. Також можливі грози. У південно-східній частині України в понеділок опадів не буде.

Денна температура на Заході становитиме +22…+25. На Півночі та у Центрі стовпчики термометрів показуватимуть +24…+26. Найспекотніше буде на Сході та Півдні. Там температура може піднятися до +30.

Температура в обласних центрах України

Київ – +24...+26

Ужгород – +23...+25

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +23...+25

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27



Прогноз погоди на 31 липня / Карта Укргідрометцентру