Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також За день до серпня в Україні значно похолодає: де та на скільки впаде температура

Чим дивуватиме погода в перший тиждень серпня

За попереднім прогнозом, упродовж доби 1 серпня та вночі 2-го на більшій частині територій України, вдень 2 серпня також у західних областях місцями невеликі короткочасні дощі та грози.

Якоїсь стабільної, спекотної погоди немає. Весь час чергується,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, що трохи буде перерва, тиск підвищиться, а потім знову атмосферний фронт або нестабільна атмосфера. Переважно у денні години грозова активність може бути більшою, але носитиме вже більш локальний характер.

Далі, 3 та 6 серпня у західних й подекуди північних областях ймовірні короткочасні дощі та грози. В інших регіонах – без опадів.

З 4 і 7 серпня вже може бути підвищення температури, зокрема, +30...+35 градусів і навіть трохи вище,

– розповіла синоптикиня.

Водночас наголосила, прогноз ще будуть уточнювати. Однак, як і було в нас, – мінлива погода і дещо прохолодніше та більше дощів по Заходу й Півночі, тим часом на Півдні та Сході вища температура й менше опадів, – така тенденція залишається, підсумувала Птуха.

Читайте також У багатьох областях гримітимуть грози: прогноз погоди на 30 липня

Орієнтовний прогноз на 1 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру