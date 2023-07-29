Попри негоду у деяких областях, у цей день пориви вітру не вириватимуть парасольки з рук. Їхня швидкість сягатиме максимум 8 метрів за секунду, що характеризується як свіжий вітер.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то у порівнянні з попереднім днем подекуди стовпчики термометрів сягатимуть дещо вищих показників, в межах пари градусів. Однак на Півдні потепління буде відчутним.
Також у неділю на Півдні буде найтепліше. Так, українцям впродовж дня варто очікувати на температуру за вікном в межах від +28 до +32.
Дещо прохолодніше буде на Сході. Там подекуди день розпочинатиметься з +24, а максимально повітря прогріється до +27.
Такою ж максимальна температура буде й на Півночі. Однак там день подекуди стартуватиме з нижчих показників на термометрах – з +23.
А ось на українців на Заході очікуватимуть не лише дощі, а й найхолодніша в Україні погода 30 липня. Однак не варто очікувати серйозного похолодання, синоптики обіцяють температуру від +23, яка прогріється місцями максимум до +26.
Температура в обласних центрах України
Київ – +25...+27
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +26...+28
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +23...+25
Полтава – +24...+26
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +24...+26
Прогноз погоди на 30 липня / Карта Укргідрометцентру