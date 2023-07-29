Попри негоду у деяких областях, у цей день пориви вітру не вириватимуть парасольки з рук. Їхня швидкість сягатиме максимум 8 метрів за секунду, що характеризується як свіжий вітер.

Варте уваги За день до серпня в Україні значно похолодає: де та на скільки впаде температура

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то у порівнянні з попереднім днем подекуди стовпчики термометрів сягатимуть дещо вищих показників, в межах пари градусів. Однак на Півдні потепління буде відчутним.

Також у неділю на Півдні буде найтепліше. Так, українцям впродовж дня варто очікувати на температуру за вікном в межах від +28 до +32.

Дещо прохолодніше буде на Сході. Там подекуди день розпочинатиметься з +24, а максимально повітря прогріється до +27.

Такою ж максимальна температура буде й на Півночі. Однак там день подекуди стартуватиме з нижчих показників на термометрах – з +23.

А ось на українців на Заході очікуватимуть не лише дощі, а й найхолодніша в Україні погода 30 липня. Однак не варто очікувати серйозного похолодання, синоптики обіцяють температуру від +23, яка прогріється місцями максимум до +26.

Температура в обласних центрах України

Київ – +25...+27

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +24…+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +26...+28

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +23...+25

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +24...+26



Прогноз погоди на 30 липня / Карта Укргідрометцентру