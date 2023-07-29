Несмотря на непогоду в некоторых областях, в этот день порывы ветра не будут вырывать зонтики из рук. Их скорость будет достигать максимум 8 метров в секунду, что характеризуется как свежий ветер.
Достойно внимания За день до августа в Украине значительно похолодает: где и на сколько упадет температура
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то по сравнению с предыдущим днем местами столбики термометров будут достигать несколько более высоких показателей, в пределах пары градусов. Однако на Юге потепление будет ощутимым.
Также в воскресенье на Юге будет теплее всего. Так, украинцам в течение дня стоит ожидать температуры за окном в пределах от +28 до +32.
Немного прохладнее будет на Востоке. Там кое-где день будет начинаться с +24, а максимально воздух прогреется до +27.
Такой же максимальная температура будет и на Севере. Однако там день местами будет стартовать с более низких показателей на термометрах – с +23.
А вот на украинцев на Западе ожидают не только дожди, но и самая холодная в Украине погода 30 июля. Однако не стоит ожидать серьезного похолодания, синоптики обещают температуру от +23, которая прогреется местами максимум до +26.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +25...+27
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24…+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +24…+26
Житомир – +24...+26
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Сумы – +23...+25
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +28...+30
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +24...+26
Прогноз погоды на 30 июля / Карта Укргидрометцентра