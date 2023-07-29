Похолодання очікується вже у понеділок, 31 липня. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Де буде найпрохолодніше

До України продовжують надходити атмосферні фронти з заходу, північного заходу. Втім, усе ж таки з перервами, зокрема, на ці вихідні, зауважила Наталія Птуха.

Вдень суботи вже переважно без опадів. Лише на Заході та Півночі можлива певна нестабільна атмосфера, місцями невеликі короткочасні дощі. Втім, вони носитимуть доволі-таки локальний характер.

У неділю в західних областях подекуди знову пройде короткочасний дощ. Тим часом на більшості територій без опадів, з сонячними проясненнями.

Далі, 31 липня по всій території України, окрім Сходу та Південного Сходу, очікуються короткочасні дощі з грозами. Окрім того, у понеділок, ймовірно, буде похолодання.

Якщо перед цим у неділю в більшості областей +24...+29, то в понеділок на Заході та Півночі зниження. Вже +20...+25 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

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Орієнтовний прогноз погоди на 31 липня / Скриншот з Укргідрометцентру