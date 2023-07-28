Уночі в Запоріжжі сильний дощ та вітер накоїли лиха в місті. Міські служби від ранку усувають наслідки нічної негоди.

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У Запоріжжі затримки електротранспорту через негоду

Через обірвані контактні електромережі є затримки електротранспорту. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Наслідки негоди в Запоріжжі / Фото Анатолій Куртєв

У Дніпрі вирувала страшна негода